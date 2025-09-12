Bares de despecho en Quito: karaokes para mujeres que buscan desahogo cantando

En Quito han aparecido los llamados bares de despecho, espacios inspirados en México donde las mujeres encuentran en el karaoke una forma de desahogo colectivo. Entre canciones de Paquita la del Barrio, Karol G o Ana Gabriel, estos lugares se convierten en puntos de encuentro y catarsis femenina, que mezclan música, comida y un ambiente de complicidad.

La idea de una nueva versión de los tradicionales karaokes surgió en México, con la afamada Sala de Despecho, un bar que revolucionó al atraer corazones rotos para un desahogo grupal cantando, desde clásicos de antaño hasta éxitos recientes dedicados a los hombres.

Estos espacios se han ido replicando en varios países de Latinoamérica y Ecuador no es la excepción. En Quito existen algunos bares que ya lo van implementando, enfocándolo al público femenino, que ha ido mostrando cada vez más interés en la propuesta.

Republica del Taco en Puembo



Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento en el Distrito Metropolitano, Republica del Taco oferta los 'Viernes del Despecho' hace cuatro meses. La marca cuenta tres años en el país, pero tras varias mudanzas encontró un espacio ideal en la parroquia de Puembo, al oriente quiteño, donde la vida nocturna empieza a ser una alternativa muy importante, enlazada al boom comercial e inmobiliario del sector.

Creado por Juan Martín Miño, un ecuatoriano que estudió su carrera de turismo en México, este restaurante busca salirse del molde del "típico mexicano", pues la invitación no es sólo a comer el variado menú, si no a que el sitio se convierta en un espacio de reunión. Por lo que ha ido creando alternativas de entretenimiento con juegos, presentaciones artísticas y la noche de despecho.

Ubicación: Puembo, Calle 24 de mayo y Eloy Alfaro.

Horario: Jueves (12:30 a 22:00), Viernes y Sábado (12:30 a 24:00) y Domingo (12:30 a 19:00).

´Karaoke: Viernes (Noches de Despecho).

Precios: 10 - 15 dólares por persona.

Terapia Lounge en la 6 de Diciembre



En este bar la propuesta de karaoke exclusivo para mujeres es cada jueves y cuenta con un espacio especial en esa noche, en donde un animador motiva a las damas a buscar el micrófono y pedir sus temas predilectos. El lugar ha ido ganando popularidad entre las quiteñas y se encuentran de todas las edades.

Al ritmo de cantantes como Ana Gabriel, Selena, Karol G u otras del ámbito nacional como Sharon o Tierra Canela, las chicas encuentran un ambiente amigable, de empatía femenina, que las lleva a corear juntas ante la mirada de unos pocos hombres acompañantes.

Ubicación: 6 de Diciembre y Germán Alemán.

Horario: Miércoles a sábado (19:00 a 02:00).

Karaoke: Jueves.

Precios: 10 dólares - 15 dólares por persona.

Altares Gastro Pub y los corazones rotos

Una alternativa enfocada a publico juvenil, en donde se diversifican las actividades en agenda, desde tributos a bandas famosas, noche de solteros o 'stand up' de comedia, dando espacio también a artistas emergentes de la ciudad. Y dentro de todas esas propuestas, también se ha incluido el karaoke terapéutico exclusivo para mujeres.

Al menos dos veces al mes, las damas son las protagonistas dentro del concepto de karaoke para corazones rotos. "La verdad es que todos los eventos de este tipo que hemos organizado han tenido una gran acogida, han resultado un éxito", contó Sebastián, encargado del lugar, que también destacó su oferta gastronómica.

Ubicación: Isla Manchena y Granados.

Horario: Miércoles a sábado (15:30 a 24:00).

Karaoke: Dos días al mes.

Precio: 8 - 15 dólares por persona .

