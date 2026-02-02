Expreso
local clausurado en Quito
La AMC y la Policía Nacional clausuraron un local de tatuajes en la parroquia El Quinche, al nororiente de Quito, tras hallar marihuana durante un operativo de control.Cortesía AMC

Local de tatuajes fue clausurado en Quito por presunta venta de marihuana

Durante un operativo en el nororiente de Quito, autoridades hallaron marihuana en un local de tatuajes

Un establecimiento dedicado a tatuajes, perforaciones y expansiones fue clausurado en la parroquia rural de El Quinche, al nororiente de Quito, tras el hallazgo de aproximadamente 80 gramos de marihuana, entre cogollos, pequeñas fundas y cigarrillos artesanales elaborados con esta sustancia.

Venta de droga camuflada en locales comerciales 

El operativo fue ejecutado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo de la Policía Nacional, como parte de las acciones de control municipal. Durante la intervención, las autoridades aprehendieron a un ciudadano que, presuntamente, expendía dosis de marihuana en el sector.

Según el personal de la AMC, la persona que atendía el local intentó evadir el control, soltando a un perro dentro del establecimiento y desplazándose de manera abrupta hacia el área donde posteriormente se encontró la sustancia sujeta a fiscalización.

La evidencia fue aislada y levantada conforme a los protocolos, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Nacional. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico o comercialización de sustancias sujetas a fiscalización puede ser sancionado con penas privativas de libertad de tres a cinco años, dependiendo de la cantidad y las circunstancias del caso.



Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, informó que, además de la clausura inmediata del local por el presunto expendio de marihuana, se inició un procedimiento administrativo sancionador por no contar con los permisos municipales correspondientes, multa que podría ascender a 1.928 dólares.

La AMC señaló que en el  2025 se clausuraron 11 establecimientos —entre discotecas, licorerías y peluquerías— donde se detectó la presencia de sustancias sujetas a fiscalización y su presunta comercialización.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal “Control en Quito”, que busca fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir riesgos y recuperar entornos seguros para los vecinos del Distrito Metropolitano.

