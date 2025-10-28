Lluvias intensas provocan inundaciones en el sur de Quito y Tambillo

El Inamhi advierte que las precipitaciones continuarán hasta el 30 de octubre en la Sierra

En el sector de La Lucha de los Pobres, al sur de la ciudad, se registró una inundación provocada por el desbordamiento de una quebrada.

La tarde y noche del lunes 27 de octubre de 2025, el ECU 911 informó que, a través de sus cámaras de videovigilancia, se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito.

Le invitamos a que lea: Seguridad vial en Quito bajo la lupa: aumentan los accidentes de tránsito

Precipitaciones afectan zonas comerciales y residenciales

Entre los sectores más afectados se encuentran la Panamericana Sur, la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva, y la avenida Mariscal Sucre, especialmente en los tramos de Ajaví y OE7.

Fin del subsidio al diésel reaviva el pedido de alza de pasaje de buses en Quito Leer más

En el sector de La Lucha de los Pobres, en Quitumbe, al sur de la ciudad, se registró una inundación provocada por el desbordamiento de una quebrada y el colapso del sistema de alcantarillado.

La acumulación de agua afectó una vía secundaria que permanece cerrada por la presencia de escombros y lodo. No se registraron heridos, fallecidos ni personas atrapadas, y la vía se mantuvo habilitada durante la intervención.

Equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestionan la movilidad en la zona, mientras que personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) realiza tareas de limpieza de la quebrada y del sistema de drenaje.

Tambillo también reporta acumulaciones de agua en la Panamericana Sur. Las fuertes lluvias también afectaron a la parroquia de Tambillo, al sur del Distrito.

Según Patricia Pastrano, presidenta del GAD Parroquial, se registraron acumulaciones de agua en la Panamericana Sur, a la altura de la vía E-28A, donde se ubica el colector y el colegio Ismael Proaño Andrade.

“En este punto siempre hay complicaciones cuando las lluvias son fuertes”, explicó Pastrano, quien solicitó a las autoridades una limpieza integral del sistema de drenaje para evitar nuevos incidentes.

RELACIONADAS 31 personas sentenciadas por asociación ilícita en call center de Quito

🚨 #Activados24Siete | Ante el desbordamiento de una quebrada en el sector Lucha de Los Pobres, @zonaeloyalfaro , el @MunicipioQuito coordinó acciones inmediatas junto a @AMT_Quito , @aguadequito , @ObrasQuito y operadores zonales para:

✅ Controlar el tránsito en las vías⁰🧵 pic.twitter.com/DEiBBfTJtQ — COE Quito (@coequito) October 27, 2025

Inamhi pronóstica lluvias hasta el 30 de octubre

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias se mantendrán entre el 26 y el 30 de octubre, con mayor incidencia en la región Sierra, el norte de la Costa y la Amazonía. El informe detalla que las precipitaciones podrían incrementarse progresivamente en el callejón interandino, afectando provincias como Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi. En cambio, en la región Costa, se espera una ligera disminución en la intensidad de las lluvias.

El COE Metropolitano mantiene activa la alerta meteorológica y coordina acciones preventivas ante posibles emergencias por inundaciones, deslizamientos y colapsos de alcantarillado.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no arrojar basura en las calles ni alcantarillas, evitar circular por zonas con acumulación de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Inamhi, Epmaps y ECU 911.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.