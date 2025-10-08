Lluvias en Quito: Consejos para evitar accidentes y asegurar tu seguridad al conducir

Una tormenta eléctrica se registró en Quito. Los bomberos y AMT brindan consejos de seguridad ante las lluvias

La tormenta eléctrica causó congestión en seis sectores de Quito este 8 de octubre de 2025.

Seis sectores de la capital se congestionaron la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025, debido a una tormenta eléctrica. Aunque el temporal generó estragos en la circulación vial, no causó daños a las personas ni infraestructuras.

Según un reporte del ECU 911, los sitios donde el tránsito se complicó fueron en las intersecciones de las avenidas:

Norte: - Avenidas de La Prensa y del Maestro.

- Av. Rumihurco y av. Mariscal Sucre (Occidental)

Centro: Guayaquil y Manabí

Sur: Avs. Gran Colombia y Briceño

- Avs. Rodrigo de Chávez y 5 de Junio.

Valle: Autopista General Rumiñahui y av. Simón Bolívar

Ante esas condiciones climáticas, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitieron ocho recomendaciones de seguridad para tener en cuenta en casos de lluvia, con el fin de para evitar afectaciones a las personas:

¿Qué medidas preventivas debo seguir durante las lluvias?

Mantener limpia la vereda y el frente de su casa. Salir con tiempo al lugar de destino. Conducir despacio. En caso de tormenta eléctrica, desconectar los aparatos. Si cae granizo, buscar un lugar seguro para estacionar y esperar a que las condiciones mejoren. Circular con la velocidad permitida. Mantener una distancia adecuada respecto a los otros vehículos. Circular con precaución.

El temporal que se presenta en Quito podría causar afectaciones como inundaciones o deslizamientos de tierra en la parroquia de Pacto, en una escala muy alta, pero también en El Quinche, Puembo, Checa, Pifo, Píntag, Alangasí, Conocoto, Nono y el Chocó Andino, señaló el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.

🚨#Activados24Siete | Sala Situacional del COE - M informa sobre advertencia meteorológica.



📆 Desde las 21h00 del 06 hasta las 19h00 del 11 de octubre de 2025



⚠️Presencia de lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en el DMQ.🧵 pic.twitter.com/TvenPBxWv0 — COE Quito (@coequito) October 7, 2025

Según la entidad municipal, también es posible que genere descargas eléctricas y ráfagas de viento. La estimación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala que estas condiciones lluviosas se mantendrán durante los dos primeros días del feriado, hasta el próximo viernes 10 de octubre.

