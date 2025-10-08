Lluvias en Quito: Consejos para evitar accidentes y asegurar tu seguridad al conducir
Una tormenta eléctrica se registró en Quito. Los bomberos y AMT brindan consejos de seguridad ante las lluvias
Seis sectores de la capital se congestionaron la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025, debido a una tormenta eléctrica. Aunque el temporal generó estragos en la circulación vial, no causó daños a las personas ni infraestructuras.
Según un reporte del ECU 911, los sitios donde el tránsito se complicó fueron en las intersecciones de las avenidas:
- Norte: - Avenidas de La Prensa y del Maestro.
- Av. Rumihurco y av. Mariscal Sucre (Occidental)
- Centro: Guayaquil y Manabí
- Sur: Avs. Gran Colombia y Briceño
- Avs. Rodrigo de Chávez y 5 de Junio.
- Valle: Autopista General Rumiñahui y av. Simón Bolívar
Ante esas condiciones climáticas, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitieron ocho recomendaciones de seguridad para tener en cuenta en casos de lluvia, con el fin de para evitar afectaciones a las personas:
¿Qué medidas preventivas debo seguir durante las lluvias?
- Mantener limpia la vereda y el frente de su casa.
- Salir con tiempo al lugar de destino.
- Conducir despacio.
- En caso de tormenta eléctrica, desconectar los aparatos.
- Si cae granizo, buscar un lugar seguro para estacionar y esperar a que las condiciones mejoren.
- Circular con la velocidad permitida.
- Mantener una distancia adecuada respecto a los otros vehículos.
- Circular con precaución.
El temporal que se presenta en Quito podría causar afectaciones como inundaciones o deslizamientos de tierra en la parroquia de Pacto, en una escala muy alta, pero también en El Quinche, Puembo, Checa, Pifo, Píntag, Alangasí, Conocoto, Nono y el Chocó Andino, señaló el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.
🚨#Activados24Siete | Sala Situacional del COE - M informa sobre advertencia meteorológica.— COE Quito (@coequito) October 7, 2025
📆 Desde las 21h00 del 06 hasta las 19h00 del 11 de octubre de 2025
⚠️Presencia de lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en el DMQ.🧵 pic.twitter.com/TvenPBxWv0
Según la entidad municipal, también es posible que genere descargas eléctricas y ráfagas de viento. La estimación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala que estas condiciones lluviosas se mantendrán durante los dos primeros días del feriado, hasta el próximo viernes 10 de octubre.
