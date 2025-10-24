Expreso
emergencia por lluvias en Quito
La avenida Simón Bolívar, a la altura de Aguacate en Guayllabamba, permanece parcialmente habilitada por acumulación de agua y lodo.Cortesía ECU 911

Lluvias en Quito causan acumulación de agua y cierres parciales en la Simón Bolívar

Colapso de sumideros y vías anegadas dejan las lluvias en Quito

La tarde de este viernes 24 de octubre de 2025 se registraron varias emergencias en Quito debido a las fuertes lluvias que afectaron diferentes sectores de la capital.

De acuerdo con información del ECU 911, uno de los puntos más afectados fue la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Aguacate, en la parroquia de Guayllabamba, donde la vía se encuentra parcialmente habilitada por la acumulación de agua y lodo.

Ruta Viva

Cierre parcial en la Ruta Viva por volcamiento de un vehículo

Desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Policía Nacional para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los conductores. Hasta el cierre de este informativo, el personal de primera respuesta no reportó personas heridas ni atrapadas.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar las señales de tránsito, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o con acumulación de agua.

Colapso de sumideros en Pomasqui

En el sector de Pomasqui, al noroccidente de Quito, moradores y usuarios en redes sociales reportaron el colapso de sumideros y acumulación de agua en el conjunto Santa Fe, en la zona de Pusuquí. Aunque el líquido fue evacuado rápidamente, el hecho generó alerta entre los habitantes del lugar.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió en horas del mediodía sobre la formación de núcleos convectivos que podrían generar lluvias significativas y tormentas eléctricas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Además, no se descarta la caída puntual de granizo en algunos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

