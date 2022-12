Cuando la noche llega, conducir dentro o fuera de Quito es todo un reto y peligro a la vez. Las vías se abarrotan de vehículos con incandescentes luces ledes, que impiden a otros tener una buena visibilidad del espacio, siendo un punto de inflexión para generar accidentes de tránsito.

El incremento de carros que usan este sistema de iluminación moderno, en lugar del que indica y permite la ley de Tránsito (luces alógenas amarillas o blancas) es evidente. En un tramo de la avenida Simón Bolívar, cerca del redondel de El Inca, de al menos 200 carros, un 30 % utilizaba faros ledes.

Carlos Collaguazo, administrador de un taller de artículos para carros, ubicado en la calle Ulloa y avenida Colón, sector La Gasca, lo corrobora con el incremento de las ventas que tuvo en este año.

“La gente hace esto por moda, estética o porque les da mayor iluminación. Este año ha crecido y hemos vendido 240 pares. Aumentó un 20 % en relación con el 2021 y en promedio atendemos al día a un cliente”.

Cambio. En un taller, el procedimiento no dura más de 20 minutos Gustavo Guamán

Collaguazo afirma que previo a brindar este servicio, primero indica que fuera de la ciudad, en caso de neblina, las ledes no son útiles, frente a las alógenas tradicionales.

“Siempre es mejor conservar la luz amarilla. Si se maneja dentro de Quito es muy buena porque permite transitar seguros por sitios que están en tinieblas y se pueden ver los huecos que hay en las calles”, añade.

Gabriel Madril, motociclista de décadas, no comparte con estas “modas que solo atropellan a los más débiles”, principalmente porque es consciente que la ley de Tránsito no lo permite y porque estuvo a punto de sufrir un accidente, hace una semana, tras ser encandilado de frente por un automóvil, en la autopista Simón Bolívar.

“Es un riesgo manejar después de las 18:00. La semana pasada, un auto venía con esos faros blancos y pese a que le hice luces para que los baje, le importó poco y avanzó. Me dejó ciego por unos 10 segundos. En mi intento por orillarme a un costado, porque no podía seguir conduciendo sin ver, casi me caigo en un hueco y justo, por detrás, venían otros carros con rapidez. Pudo atropellarme alguno de esos. Es una irresponsabilidad que las autoridades no hagan nada. Si yo no pongo eso es porque no quiero ser multado, pero vemos que aquí es tierra de nadie y se puede hacer lo que se quiera. Al final, no hay quien controle. A lo mejor cuando ya haya muertos por esto, recién harán caso”, expresa con molestia.

En otro punto de la ciudad, cerca de la avenida Mariana de Jesús, norte, está Ronny Tapia apostado en la puerta de un local de artículos para autos.

Mientras hace negocio con uno de los empleados del local, cuenta que hace un año puso un equipo con luces ledes a su automóvil.

Su argumento para esta decisión fue “la durabilidad y mejor visibilidad” que otorgan, en relación con los alógenos amarillos.

Cuando se le increpa si ha tenido problemas con otros conductores, que portan sus mismos faros, por posible falta de visión en la noche, dice que sí ha enfrentado impasses, pero que han sido resueltos tras hacer una señal para que bajen la intensidad.

“Si suelen hacer caso cuando se les pide que bajen. Hay respeto en las vías”, sostiene.

En el país existe una legislación que regula el uso y límites de los faros delanteros y se remite al Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Entre los artículos 184 y 189 se estipula cómo usarlos, colocarlos, el tamaño, entre otras. Además, la normativa INEN 1155 señala que las luces deben ser blancas o amarillas y que los faros delanteros deben ser asimétricos, es decir, con mayor iluminación hacia la derecha, para no deslumbrar a los conductores que vienen de frente y poder ver a los peatones que circulen por la berma. La alineación horizontal será mayor o igual a 2 % hacia el centro del vehículo y la vertical será mayor o igual al 2,5 % por debajo del plano horizontal del carro.

Invierno. Lo recomendable es utilizar las luces amarillas, conocidas como alógenas Gustavo Guamán

EXPRESO consultó con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sobre el cumplimiento de lo estipulado, operativos de control para impedir que continúen circulando en esas condiciones algunos automotores y medidas de mitigación para restaurar el orden en las vías, pero hasta el cierre de la edición no se recibió un pronunciamiento.

Desde el área profesional, Juan Cendón, ingeniero mecánico automotriz, sostuvo que el uso de estos focos debe ser de acuerdo a las necesidades del conductor, es decir, solo aplicaría en equipos de rescate, trabajos en zonas recónditas, sin alumbrado público; más no para circular dentro de la ciudad.

“Hacen esto por moda y eso no puede suplir a la norma, por algo vienen de fábrica con determinados elementos. En la revisión vehicular esto no puede pasar y tiene que haber un control respectivo en las calles”.

La evidencia sobre investigaciones de posibles daños en los ojos a partir del impacto de esta luz, no es concluyente; sin embargo, según el médico oftalmólogo Herbert Vizcarra, una solución para enfrentar estas molestias es el uso de lentes con filtros especiales para luz azul, que es la principal componente de las ledes.

“Todavía se investiga si causa daño a la retina o no. Lo único cierto es que las personas que tienen alguna afección ocular, como operaciones o padecen ojo seco, tienen más molestias. Es importante lubricar bien el ojo, evitar conducir en la noche y chequearse, al menos una vez al año, para evitar inconvenientes”.