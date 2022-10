In fraganti. Un bus no alcanzó a cambiarse a su carril y tomó pasajeros en media vía.

Si de irrespetar las leyes de Tránsito se trata, los conductores de buses urbanos se llevan el máximo galardón. Las avenidas principales de Quito son auténticas pistas de carreras, donde el correteo entre unidades salta a la vista, así como rebasar a otros carros pequeños para adelantar a otras unidades; girar en sitios no permitidos, dejar a pasajeros en la mitad de la calle o tomarlos lejos de las paradas son las infracciones más reiterativas que registran.

Así lo confirman las estadísticas que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), donde se constata que solo en este año, de 1.459 buses que fueron fiscalizados en el Distrito Metropolitano, 1.119 fueron sancionados por diferentes causas, entre las más recurrentes las arriba mencionadas. Además, una de cada cinco unidades presentó al menos nueve multas.

Mario Cóndor, chofer profesional desde hace 10 años y empleado privado, corrobora estas cifras, desde sus vivencias diarias. Cuenta que cada mañana lidia con el abuso de ellos y debe llenarse de paciencia para no optar por la violencia.

“Los buseteros se creen los amos y señores de las calles. Se aprovechan porque son grandotes y lanzan nomás el carro a los más pequeños cuando quieren rebasar. No respetan el espacio de los demás y hacen lo que les da la gana, sin que nadie les sancione. Sobre el tráfico que hay todos los días, ellos lo empeoran más”, agrega el hombre.

Pero este problema ha sido abordado en varias ocasiones y pese a ello las soluciones no llegan. Al contrario, el incremento de pasajes (de 25 a 35 centavos) ya casi se ha unificado en todas las cooperativas que dan el servicio en la capital. La mañana del lunes 3 de octubre, la Secretaría de Movilidad autorizó el alza del pasaje a las operadoras del consorcio Central Norte (San Carlos, Calderón, Paquisha, Transhemisféricos, Conetra y Catar). Esto ha sido percibido por los capitalinos como un premio por brindar un servicio, donde a criterio de los consultados por este Diario, no existen garantías para viajar seguros, puesto que la mayoría incumple con lo que estipula la Ley de Tránsito.

Para Marcos López, es “injusto” que se haya elevado la tarifa. “No se puede premiarles por poner sistemas de seguridad o cámaras en los carros, cuando los que manejan no tienen ni idea de relaciones humanas o conciencia para saber que llevan gente y no ganado. Esta gente maneja sin precaución y te obliga a subir o bajar al vuelo y en zonas no permitidas, pero lo peor es que no hay controles de agentes metropolitanos ni tampoco capacitaciones para ver si en algo se remedia este lío”.

Inevitable. Una agente acudió al conductor del bus para solicitar papeles por la infracción cometida. Ángelo Chamba

Según la AMT, 302 choferes fueron sancionados por irrespetar señales de tránsito, 254 por dejar o recoger a pasajeros en zonas no permitidas, 52 por cambio indebido o brusco de carril y 54 más por invadir vías exclusivas. El porcentaje restante se divide entre infracciones menos recurrentes.

Pero... ¿se efectivizaron estas multas o no? Jenny Caiza, agente metropolitana de Tránsito, aclara que el proceso se estanca y muchas veces queda nulo cuando los choferes impugnan y un juez exige fotos, videos y testigos para validar la infracción.

“Es difícil que nosotros entreguemos todo eso porque estamos en la calle trabajando y no pendientes de grabar. Entonces la sanción no se efectiviza y ellos vuelven a hacer lo mismo y se repite esto”.

Más allá de sugerir modificaciones en estas exigencias judiciales, Alba Núñez, experta en movilidad, considera que la solución es atacar a quienes están frente al volante, pero con cursos de capacitación y también dando paso a una caja común para evitar disputas.