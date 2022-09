El transporte ilegal es un paliativo a la falta de buses

Ante la falta de suficientes líneas de transporte urbano en el barrio Lucha de los Pobres, sur de Quito, taxistas formales e informales enmendaron esta deficiencia de movilidad aplicando el sistema de ‘taxi ruta’ (llevar a cuatro pasajeros por el valor de 35 centavos cada uno, por una misma ruta). Pero esta modalidad no solo ha ayudado a la ciudadanía, sino que también ha generado descontento debido a las disputas y riñas generadas entre los llamados ‘legales’ e ‘ilegales’.

Así lo sostiene Martha Cando, una habitante de antaño, quien cuenta que las peleas entre conductores son frecuentes y que, incluso, en ocasiones han pasado de los insultos a las manos, todo por “ganar pasajeros”.

“Tenemos solo la línea del alimentador del Trolebús, con la que quieren abastecer a más de 100 mil personas. Ese bus llega cada media hora y no es suficiente. En cambio los taxis están todo el día, pese a que en las madrugadas son más recurrentes los piratas. Esperamos que las autoridades nos den líneas de buses para acabar con estos problemas”.

David Alvarado es uno de los taxistas que cuenta con permiso de funcionamiento. Se desempeña como ‘taxi ruta’ y dice ser consciente de que el servicio que brinda no está permitido, porque no son buses, pero él y sus colegas lo hacen “porque la comunidad se los ha pedido”.

“Es cierto que hay diferencias con los piratas porque son abusivos y fomentan la inseguridad, por eso pedimos más control de las autoridades”.

Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Viviana Morocho, directora de operaciones, corrobora los eventos agresivos y añade que los agentes enviados a realizar operativos en esta zona también han sido atacados, principalmente por aquellos que se dedican al transporte informal.

Según la funcionaria, este tipo de actitudes dificulta el trabajo de la AMT, pero con la colaboración de la Policía Nacional han podido efectivizar, en lo que va del año, 928 eventos. Han retenido el mismo número de automóviles que operaban bajo la ilegalidad.

Insuficiente. El alimentador del sistema del Trolebús es el único que circula por el sector. En horas pico es imposible acceder a uno, dicen los moradores René Fraga

“Estos inconvenientes se dan porque aquellos que no tienen permisos se disputan el espacio designado al transporte formal. En todo el Distrito Metropolitano existen varios focos similares: en el norte, sur y los valles. Estamos interviniendo en todos lados. Sin embargo, el problema es que siempre cambian de parada de origen”.

Pero la solución parecería evidente y concreta, como comenta Nancy Quevedo, quien espera que el taxi que abordó se llene con tres personas más para subir por la calle 21 de Agosto (arteria principal del barrio Lucha de los Pobres) hasta la avenida Simón Bolívar, donde tiene su casa y es la última parada.

“Si el Municipio nos diera buses, estos problemas se acabarían. Es cierto que estos carros nos dan un servicio, pero no es completo, porque trabajan de 06:00 a 21:00 y no todos salimos o llegamos justo. Ahí toca coger piratas y arriesgarnos a ser asaltados. A mí ya me secuestraron y robaron hace un par de meses, pero no queda de otra que arriesgarse en las madrugadas o noches, porque no hay más alternativas”.

La directora de operaciones de la AMT concuerda con este principio, pero además considera que la Secretaría de Movilidad debería efectuar un estudio técnico en este y otros puntos de similar condición, para validar si es o no oportuno habilitar nuevas líneas de buses.

EXPRESO se contactó con la Secretaría de Movilidad para saber si están al tanto del problema y conocer las posibles soluciones que han considerado, pero desde Comunicación indicaron que no pueden atender el pedido “hasta la siguiente semana, por actividades previstas por las autoridades”.