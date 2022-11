En las avenidas Simón Bolívar, Galo Plaza Lasso, Eloy Alfaro, Shyris, Panamericana Norte y otras de similar carga vehicular, la señalética horizontal es deficiente. Existen tramos donde no hay ni el rastro de un trazo divisorio. En otros espacios estas lucen borrosas y solo en cortos tramos las señales están bien dibujadas sobre la calzada.

Quito: explosión en gasolinera no tiene relación con atentados de bandas criminales Leer más

EXPRESO realizó un recorrido por estos puntos de la capital y constató el desorden vehicular que se forma por la ausencia de estas herramientas viales. También se evidenció el riesgo de ocasionar choques o roces entre automóviles o carros pesados con livianos, pero los peatones tampoco se quedan exentos de este problema y son los principales afectados a la hora de cruzar la calle por la nula presencia de pasos cebra.

En la intersección de las avenidas Shirys y Eloy Alfaro, un grupo de peatones espera pacientemente, sobre la vereda, el cambio de la luz del semáforo. Pasan casi 40 segundos y esta finalmente se torna roja. Los carros se plantan al tope de la calle, casi a dos metros del semáforo y el espacio para el cruce peatonal quedó anulado.

Algunos cruzan entre vehículos, sorteando una que otra moto, que no omite la imprudencia, y nuevamente la luz regresa a verde.

Mary Cruz, de casi 45 años, se detiene nuevamente cerca de las luces de tránsito y suelta que esto es lo que generalmente pasa en Quito. Se refiere al irrespeto que hay hacia el peatón y también sobre la falta de señalética en las calles.

Para ella esto es producto del descuido del Municipio. De la falta de atención que prestan las autoridades a las necesidades ciudadanas.

Pienso que esto es por descuido y el Municipio debería salir a las calles para que vean en qué condiciones están y dar la solución inmediata que tanto hace falta. Mary Cruz, transeúnte de la capital

“Deberían estar más pendientes de la ciudad y poner la señalética debida en las calles para que los peatones podamos cruzar tranquilamente. En dos ocasiones he pasado el susto de que me vayan a atropellar porque no se sabe cuál es la línea límite de los carros y no hay una clara delimitación para nosotros”, aclaró Cruz.

Insulina humana llega desde Brasil Leer más

Según las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en 2021, el nivel de siniestros más altos se concentró en las carreteras de 10 provincias. Guayas ocupó el puesto principal y Pichincha la secundó con 3.808 eventos, registrando una variación del 16,60 %, en relación al 2020.

Sobre la tasa de mortalidad los números reflejaron que por cada 100 mil habitantes, 12 fallecen en accidentes de tránsito. “La meta para el año 2025 es alcanzar una tasa de 11,96 puntos”, se leyó en el documento.

Solo en Pichincha se determinó que por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad asciende a 10,35 puntos.

Los choques son los principales tipos de accidentes que se generan en las carreteras. Estos se posicionan con el 47,9 %, seguido de la pérdida de pista, con un 15,3%.

Y Juan Simbaña, chofer profesional desde hace más de una década, así lo ratifica. Desde hace unos años maneja buseta escolar y comenta que para circular por las calles de la urbe capitalina hace falta más que prudencia y experticia. Hace falta imaginación, añade.

Las calles de esta ciudad son un completo desorden. Las autoridades deben salir a caminar para ver lo que hace falta. Por falta de señalética los accidentes no faltan. Juan Simbaña, chofer profesional

“Se maneja sobre calles vacías. No se ven líneas y a uno le toca imaginarse el carril que le corresponde, pero eso no respetan todos y siempre hay alguno que se pasa de vivo y se toma una parte de tu carril y ahí viene el problema”.

En un par de ocasiones estuvo a punto de rozarse con otro vehículo liviano porque, según comentó, era en la noche y la visibilidad de la carretera, sobre la Eloy Alfaro, era más complicada.

“Ojalá las autoridades salieran a caminar o a manejar para que vean lo difícil que es sin señalética. No se hace ciudad desde el escritorio, se necesita caminar y probar la necesidad”, finalizó el hombre.

Según la ANT, en 2021 hubo 17.532 lesionados y 2.131 fallecidos, en 2021. La capital concentró la mayor cantidad de muertos y se ubicó sobre Guayaquil con un 12,11 %, mientras que la ciudad portuaria superó a Quito en número de lesionados, con un 25,32 %.

Este medio se contactó con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para conocer por qué las vías en mención se encontraban en ese estado, considerando que el problema no es reciente y tampoco se debe a que las calles estén recién pavimentadas, pero se evadió esa inquietud.

Asimismo indicaron que la señalización se ejecuta de acuerdo a un cronograma que “se diagrama mediante solicitudes a través de oficios, proyectos en marcha y requerimientos ciudadanos”.

Sobre la posibilidad de intervenir en estos puntos expuestos lo antes posible para evitar posibles siniestros, tampoco se dio respuesta y se aclaró que han intervenido en más de 150 barrios y parroquias rurales. En el listado no constan las arterias viales en mención.

Para el 2022, la Epmmop dispone de un presupuesto de 1’427.662 dólares solo para señalización horizontal, vertical y elementos de seguridad vial. Al respecto, la ciudadanía espera que pronto las obras en este aspecto lleguen también a otros sectores que también lo requieren, como los aquí nominados.