¿Usas moto en Quito? Estas son las faltas que más sanciones generan en 2025

En lo que va del año 2025, un total de 163 motociclistas han sido sancionados en Quito por transportar más ocupantes de los permitidos, infringiendo el artículo 390, numeral 20, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa contempla una multa equivalente al 15 % del salario básico unificado (SBU) para quienes incumplen esta disposición, cuyo objetivo es preservar la seguridad vial.

Le invitamos a que lea: Operativo en el sur de Quito revela robo masivo de combustible en poliducto

¿Qué dice la ordenanza?

La restricción, sin embargo, no aplica en todos los casos. La Ordenanza Metropolitana 079 establece excepciones, permitiendo que en una motocicleta viajen dos personas cuando el acompañante sea el cónyuge, conviviente, hijo, hermano, una persona con discapacidad, adulto mayor, mujer o menor de 12 años. También quedan exentos los servidores públicos que utilizan motocicletas institucionales durante el cumplimiento de sus funciones.

Estas infracciones se han detectado principalmente durante operativos interinstitucionales ejecutados con el apoyo de la Policía Nacional, que se concentran en sectores considerados vulnerables. En esos puntos, además de la presencia de ocupantes no autorizados, se han identificado otras irregularidades como la circulación en zonas no permitidas, el no uso del casco de seguridad y el exceso de pasajeros.

Infracciones más comunes por las que sancionan a motociclistas en Quito

Entre enero y abril de 2025, las autoridades de tránsito en Quito emitieron más de 17.000 citaciones a conductores de motocicletas. Estas son las faltas más frecuentes:

Estacionar en sitios prohibidos – 3.795 citaciones Conducir sin portar licencia – 3.738 citaciones Circular por vías no autorizadas – 1.905 citaciones No tener la matrícula al día Conducir sin respetar señales de tránsito

Pese al alto número de sanciones, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) insiste en que el objetivo principal es educar y fomentar el respeto a las normas para reducir accidentes y promover una movilidad más segura.

La entidad insiste en que la corresponsabilidad ciudadana es clave para lograr una movilidad más segura y sostenible en la capital. El uso correcto de la motocicleta, el respeto a las reglas y la prevención de accidentes no solo salvan vidas, sino que contribuyen a una mejor convivencia en el espacio público.

Las autoridades continuarán con los operativos y campañas informativas a lo largo del año, con el propósito de reducir la siniestralidad y reforzar la cultura vial entre conductores y peatones.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.