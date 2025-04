¿Puede influir la pérdida del correísmo en la revocatoria contra Pabel Muñoz?

En el centro histórico de Quito, una pequeña oficina en la calle García Moreno se ha convertido en el epicentro de un movimiento ciudadano que busca la revocatoria del mandato del alcalde Pabel Muñoz.

Aunque la recolección de firmas no ha comenzado, en el espacio el movimiento es intenso. En una de sus paredes, un formulario de gran tamaño sirve como guía para los voluntarios, quienes reciben instrucciones precisas sobre cómo se deben colocar las rúbricas.

Robert Jácome, uno de los impulsores de la iniciativa, asegura que su participación es como un ciudadano que ejerce un derecho constitucional. Desde su oficina, cuestiona las declaraciones de Muñoz sobre una doble sanción.

Según Jácome, la multa impuesta al alcalde por presunto proselitismo político es prueba suficiente para solicitar la revocatoria por incumplimiento de funciones. “Hacer proselitismo no es parte de sus funciones, por tanto, las está incumpliendo”, sostiene.

El proceso, que atravesó un largo camino hasta llegar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), culminó con la disposición de este organismo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue los formularios.

Colectivos como Defiende tu Voto (liderado por Néstor Marroquín) y Todos Somos Mamarrachos continúan trabajando para llegar a reunir las firmas requeridas.

Impresión de palelets, en pausa

Sin embargo, la impresión de los formularios se detuvo. El pasado 9 de abril de 2025 ingresaron al CNE una solicitud en la que se pedían especificaciones técnicas sobre el tamaño, gramaje y la clase de papel. “No queremos tener problemas como ocurrió con Yasunidos, que presentaron todas las firmas y les invalidaron por el tipo de papel”, recuerda Jácome.

Pese a los contratiempos, a la propuesta se han unido más de 200 voluntarios, dice Jácome. La meta inicial era recolectar las cerca de 206.000 firmas necesarias durante las elecciones del 13 de abril, pero ahora aspiran a alcanzar un millón de rúbricas antes de septiembre, cuando finaliza el plazo establecido.

El abogado Néstor Marroquín es quien activó el proceso. El CNE entregó el formato de los formularios para imprimirlos. Foto: Karina Defas / EXPRESO

Tanto Marroquín como Jácome enfatizan que no pertenecen a ningún partido político. Se definen como ciudadanos ejerciendo un derecho constitucional, regulado por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establece que la decisión de revocar o no el mandato recae en manos de la ciudadanía.

Una multa “injusta”

En una reciente entrevista con Radio Quito, el alcalde Pabel Muñoz recalcó que la multa que recibió fue “injusta” y cuestionó la sanción, argumentando que antes de los comicios de la segunda vuelta, otras autoridades locales apoyaron abiertamente candidaturas sin consecuencias similares.

También recordó lo que sucedió con la vicepresidenta Verónica Abad: entre otras cosas, Noboa no permitió que asuma la Presidencia mientras hacía campaña electoral para su reelección. “¿Merece la ciudad esa inestabilidad? ¿Merece este mensaje?”, cuestionó el alcalde.

Resultados de las elecciones

Con el revés sufrido por la Revolución Ciudadana (RC) en las recientes elecciones, movimiento del que Muñoz es militante, el escenario político podría influir en el resultado del proceso de revocatoria. Así lo observan analistas políticos como Gustavo Isch y Arturo Moscoso.

Por un lado, Isch subraya que la afiliación política de Muñoz no debería ser motivo para una revocatoria. “Si es un alcalde que está trabajando, no debería importar si es militante, sino que responda a los intereses de la ciudadanía”, señala.

No obstante, recalca que las entidades que ejercen el control y la fiscalización no han actuado de manera autónoma, sino bajo la presión de poderes políticos. “Hemos visto cómo han burlado las leyes o se han aplicado a discreción. No me extrañaría que se aproveche esa circunstancia para promover la revocatoria”, argumenta.

Por su parte, el analista Arturo Moscoso considera que la derrota de la RC tendría un impacto significativo en el desarrollo del proceso.

Para Moscoso, la gestión de Muñoz ha sido “opaca” y su popularidad parece estar en declive. “Si fuera un alcalde exitoso, algo habría influido en que la votación de Luisa sea más alta, pero en Pichincha consiguieron cerca del 38 %”, expresa.

El analista también destaca que Muñoz solamente obtuvo un 22 % de respaldo para llegar a la Alcaldía, lo que muestra que la “legitimidad de origen ya era baja e incrementa las probabilidades de que el proceso de revocatoria prospere si se cumplen los requisitos legales”.

A eso se suma, indica el analista Moscoso, el apoyo público que mostró Muñoz a Luisa González en la tarima mientras denunciaba un supuesto fraude electoral.

Por otro lado, para Isch también es importante identificar de dónde surgen o quiénes son los promotores que respaldan la revocatoria, es decir, los rostros no visibles, y si hay intereses políticos o empresariales en juego para promoverla.

