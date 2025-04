Thanya Herrera niega vínculo con revocatoria del alcalde Pabel Muñoz en Quito

Thanya Herrera afirma que su denuncia no tiene motivación política, sino que busca ejercer su derecho a la defensa

A Thanya Herrera le sorprendió leer titulares de prensa y recibir mensajes y llamadas que le mencionaban una supuesta relación de su denuncia de violencia política en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el proceso de revocatoria de mandato que está en curso.

Ella afirma no tener ninguna vinculación con Nelson Marroquín, quien encabeza esta última iniciativa y que su decisión de acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no tiene un tinte político, sino más bien es una búsqueda por defender sus derechos.

Una sesión tensa y un derecho negado

Herrera presentó su denuncia el jueves pasado y confiesa que no esperaba revuelo mediático. Dice no tener interés de ningún tipo de apoyo político, solo busca ser escuchada. La razón de su queja está en la sesión de diciembre del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, del que es miembro como representante de las personas con discapacidad.

Allí, otra consejera, Cecilia Navarrete, quien representa a las organizaciones que trabajan con discapacidades, habría hecho señalamientos en su contra sin ser interrumpida por el alcalde Muñoz, quien preside ese organismo. Herrera tiene una discapacidad auditiva. Actualmente escucha solo un 35 % y pierde la audición progresivamente. De lo que pudo escuchar, se sintió agredida y afirma haber intentado defenderse, pero el alcalde no se lo habría permitido y a cambio, leyó artículos sobre las funciones del Consejo, que se reúne cada dos meses.

Ella esperó a que se oficializara el acta y pidió que en la siguiente sesión se le permitiera hablar, como un derecho a la réplica público, pues se sintió afectada por las acusaciones que constan en la denuncia que dejó en TCE y en las que prefiere no ahondar, sin embargo, sospecha que en este caso podría haber algún tipo de retaliación por haber tomado posición de defensa de derechos en algunos casos en particular. En todo caso, la actual secretaria ejecutiva del Consejo, Valeria Urgilés, le negó su solicitud por escrito.

Herrera señala que le propusieron previamente una conversación entre ella, Navarrete y un psicólogo transpersonal, porque calificaron esta situación como un asunto personal. Pero ella no lo considera justo pues los dichos de Navarrete ocurrieron en el pleno y se refirieron a su desenvolvimiento como consejera y por ello esperaba que el alcalde, que es quien decide lo que va o no en el orden del día, le diera un trato igualitario. Eso no ocurrió. Ahora espera que sea el TCE el que decida en este asunto y le dé lo que una respuesta que ella considera es lo justo.

EXPRESO solicitó al personal de Comunicación del Municipio un pronunciamiento de Muñoz, sus abogados o el Municipio sobre esta denuncia, sin embargo respondieron que “hasta el momento no ha sido notificado, por lo que no podríamos dar una posición oficial al respecto”.

El proceso de revocatoria sigue su curso

Por su parte, el TCE explicó que, cuando un ciudadano ingresa una denuncia, el primer paso es sortearla inmediatamente y eso ocurrió el pasado 10 de abril. El sorteo está publicado en su canal de YouTube. El número de causa es el 137-2025-TCE y recayó en manos del juez Ángel Torres, quien actualmente está sustanciando la causa. Eso quiere decir que está revisando los elementos de forma. De ser el caso, solicitará más información y, una vez superada esa etapa y analizados los documentos, Torres puede admitir a trámite o archivar el proceso. Por eso el alcalde aún no ha recibido la notificación.

Mientras tanto, el proceso de revocatoria del mandato continúa su curso. Marroquín, quien encabeza el colectivo Defiende tu voto, espera que este fin de semana se pueda comenzar la recolección de firmas, pero en sus redes sociales ha presionado al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la entrega de las especificaciones técnicas para los formularios.

