Revocatoria a Pabel Muñoz en pausa: se frena impresión de formularios, ¿qué ocurrió?

Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a Néstor Marroquín, quien impulsa la revocatoria contra el alcalde Pabel Muñoz, el formato de los formularios para la recolección de firmas, estaba previsto que después de las elecciones del 13 de abril se inicie con el proceso, sin embargo, no se podrá hacerlo.

Marroquín explicó que si bien el CNE le entregó el formato, él debe encargarse de imprimirlos, pero no cuenta con los detalles técnicos, como el tamaño, el gramaje y el tipo de papel. "Eso no nos dijo el CNE", recalca.

Por ello, el 9 de abril de 2025 ingresó un pedido al organismo electoral solicitando que le aclaren esas especificaciones técnicas. También, si en el formulario va la firma y la huella o solo una de las dos. La respuesta llegará el próximo martes 15 de abril.

"Sin esa información no puedo imprimirlos. Si lo hago y luego el CNE me dice que algo faltó, los otros no valdrían", señala Marroquín.

Debido a ese inconveniente, el abogado no podrá recolectar las firmas, que tenía previsto hacerlo después de las elecciones presidenciales del 13 de abril.

Voluntarios planeaban la recolección el domingo

Según Marroquín, la revocatoria contra el alcalde Pabel Muñoz ha sumado cientos de voluntarios para recoger las rúbricas. Roberto Jaramillo, uno de ellos, planteó la posibilidad de recolectarlas el día de las votaciones.

Sin embargo, solicitaron un criterio al CNE ya que no quieren incurrir en una sanción por proselitismo político o por incumplir el silencio electoral. "Tampoco podríamos recibirla porque no tenemos inscritos en ninguna candidatura ni estamos a favor de ningunos de los dos aspirantes, si no que estamos ejerciendo un derecho de participación ciudadana", sostiene.

Jaramillo recalca que para evitar inconvenientes están a la espera de una respuesta del CNE.

Según Jaramillo, en 65 paroquias del Distrito Metropolitano de Quito cuentan con más de 200 personas voluntarias dispuestas a recoger las firmas. El plan era iniciar el 13 de abril afuera de los recintos electorales, sin embargo, aguardarán el pronunciamiento del organismo electoral.

