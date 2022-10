La capital enfrentó las 24 horas más críticas del año. Las vías de mayor flujo vehicular se convirtieron en zonas de siniestros y los choques automovilísticos se reportaban continuamente. Esto debido a la intensa lluvia que cayó desde la tarde del pasado martes hasta la mañana del miércoles 19 de octubre de 2022.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se contabilizaron 40 accidentes viales. Dos personas fallecieron y 25 resultaron heridas, de las cuales 19 recibieron el alta en el lugar de los hechos después de la evaluación médica. Los otros seis presentan lesiones considerables y fueron llevados a casas de salud para su tratamiento.

Además, la AMT señaló que las emergencias se activaron con más continuidad en la madrugada y el transcurso de la mañana de dicho miércoles, debido a la inclemencia del tiempo.

Choque. En el sur, en la Simón Bolívar hubo otro siniestro más. Cortesía

El primer evento lo registraron a la 01:00, cuando en el sector de la Reina Victoria, norte de la ciudad, un árbol se desplomó por el exceso de agua que recibió la tierra en la que estaba plantado. En este hecho no hubo mayores problemas y fue retirado del sitio.

Lo más fuerte se suscitó desde las 04:00, cuando un hombre de la tercera edad y con aparente discapacidad auditiva fue arrollado en la autopista Rumiñahui, suroriente de la urbe, al parecer por una impericia automovilística e imprudencia peatonal. Las causas de este deceso aún se investigan.

Desde entonces la caotización de la ciudad fue inevitable. Cristian Torres fue testigo de ello y de algunos de los siniestros que se generaron en arterias principales como la avenida Simón Bolívar, que conecta el norte con el sur y ha sido catalogada como una de las de mayor índice de mortalidad por tránsito.

En el trayecto que recorrió Torres, desde el sur hasta el norte, al menos se topó con dos choques. Esto lo mantuvo en la carretera dos horas y tardó en llegar a su destino 60 minutos más de lo usual.

En el sentido norte-sur la situación no fue diferente. A las 08:30, cerca del acceso a Nayón, el tránsito se paralizó debido a un accidente en el que cuatro vehículos estuvieron involucrados. El trancón duró cerca de 40 minutos.

Derrumbe. Ocurrió en la vía a Nono y fue cerrada durante la mañana. En el transcurso del día pudo habilitarse. Cortesía

En este evento, Francisco Pesántez quedó atónito al verse sano y salvo tras esquivar el siniestro en el que un automóvil que se cruzó de carril en sentido sur-norte embistió a otros tres en el trayecto norte-sur. Hubo heridos pero no fallecidos, ventajosamente.

El exceso de velocidad, con pérdida de carril por deslizamiento, fue la principal causa.

Pero estos hechos no son nuevos en las vías y pese a que esta es la principal causa de muerte en el país, las cifras no descienden y la concienciación social no se hace efectiva.

Las vías cada día se vuelven más peligrosas debido a la falta de responsabilidad de los conductores. No tienen respeto por el otro ni miedo a la muerte, por eso hay tanto siniestro Cristian Torres



Quiteño y conductor de automóvil y bicicleta

Así lo afirma Erika Cobo, coordinadora del área de Ingeniería de Tránsito de la AMT, quien recomienda a los conductores tomar precauciones, mucho más en tiempo invernal. “Se debe reducir la velocidad al menos a la mitad de lo permitido: de 90 a 45 kilómetros (por hora). Además tener una distancia con el otro carro de tres metros como mínimo, para poder frenar. Salir con tiempo es clave también. Tener en buen estado las plumas, llantas y frenos es importante y hacer conciencia de que la vida está en juego”, finalizó.