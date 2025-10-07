Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Incendio Quito
El taller mecánico, ubicado en la Ciudadela Argentina, en el sur de Quito, quedó destruido.Foto: cortesía / CBQ

Incendio destruye un taller mecánico en el sur de Quito

Al lugar acudieron 21 efectivos del CBQ, apoyados por siete vehículos de emergencia

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este 7 de octubre de 2025 en un taller mecánico ubicado en la Ciudadela Argentina, en el sur de Quito. 

Te invitamos a leer: Así se prepara Quito ante la inminente llegada de las movilizaciones

El siniestro provocó la destrucción total del establecimiento, daños a materiales y parte de un camión que se encontraba en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ).

Revocatoria Pabel Muñoz

Revocatoria a Muñoz: Marroquín pide al CNE que no revise y devuelva los formularios

Leer más

Al lugar acudieron 21 efectivos del CBQ, apoyados por siete vehículos de emergencia, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras una intensa labor.

Las causas del fuego

Según el informe preliminar de los bomberos, la causa del incendio se originó por un descuido técnico: el compresor del taller fue cubierto con una manta mientras aún estaba energizado. 

Este tipo de maquinaria se activa automáticamente cuando detecta baja presión, lo que provocó que, al calentarse los pistones, la manta, hecha de un material ligero y altamente inflamable, se incendiara, iniciando así el fuego.

Medidas de precaución

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de tomar precauciones con equipos eléctricos o automatizados, especialmente en zonas industriales, para evitar este tipo de incidentes.

RELACIONADAS

El caso queda en investigación para determinar responsabilidades y evaluar los daños estructurales y materiales ocasionados.  

Desde el CBQ también se recalcó que en caso de emergencia se comunique de inmediato con el ECU 911.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. “La regeneración de Nebot cumplió 25 años; es tiempo de una nueva”, anuncia Álvarez

  2. Djokovic vence a Jaume Munar y acaba con los sueños del Masters de Shanghái

  3. Paro nacional Ecuador: Presidente del CUT rechaza vandalismo del sector indígena

  4. Liga de Quito vs Barcelona SC: Precios de entradas para el partido en el Rodrigo Paz

  5. Daniel Noboa en Cuenca: El presidente cumple agenda este 7 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos