Incendio destruye un taller mecánico en el sur de Quito

Al lugar acudieron 21 efectivos del CBQ, apoyados por siete vehículos de emergencia

El taller mecánico, ubicado en la Ciudadela Argentina, en el sur de Quito, quedó destruido.

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este 7 de octubre de 2025 en un taller mecánico ubicado en la Ciudadela Argentina, en el sur de Quito.

El siniestro provocó la destrucción total del establecimiento, daños a materiales y parte de un camión que se encontraba en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ).

Al lugar acudieron 21 efectivos del CBQ, apoyados por siete vehículos de emergencia, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras una intensa labor.

Las causas del fuego

Según el informe preliminar de los bomberos, la causa del incendio se originó por un descuido técnico: el compresor del taller fue cubierto con una manta mientras aún estaba energizado.

Este tipo de maquinaria se activa automáticamente cuando detecta baja presión, lo que provocó que, al calentarse los pistones, la manta, hecha de un material ligero y altamente inflamable, se incendiara, iniciando así el fuego.

Medidas de precaución

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de tomar precauciones con equipos eléctricos o automatizados, especialmente en zonas industriales, para evitar este tipo de incidentes.

El caso queda en investigación para determinar responsabilidades y evaluar los daños estructurales y materiales ocasionados.

Desde el CBQ también se recalcó que en caso de emergencia se comunique de inmediato con el ECU 911.

