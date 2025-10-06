Accidente Quito hoy: SUV en exceso de velocidad causa seis heridos

Los heridos fueron trasladados en ambulancias a casas de salud

Los heridos fueron atendidos en camillas y cubiertos con mantas térmicas.

En menos de 12 horas, dos graves siniestros de tránsito se registraron en distintas zonas de Quito, dejando un saldo de al menos siete personas heridas y afectaciones materiales de consideración.

La primera emergencia se registró la noche del 5 de octubre de 2025 en el sector de La Kennedy, en el norte de la ciudad. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un automóvil tipo SUV ingresó en sentido contrario y a exceso de velocidad, impactando de frente contra otro vehículo liviano.

El fuerte choque lo desvió hacia un bus urbano, contra el que colisionó directamente en el costado derecho.

Para atender la emergencia llegó un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito, que brindó atención prehospitalaria a seis personas que resultaron afectadas por el impacto.

En imágenes difundidas por la entidad se observa que los heridos fueron atendidos en camillas y cubiertos con mantas térmicas mientras eran estabilizados en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias a casas de salud cercanas.

La vía permaneció parcialmente cerrada mientras se retiraban los vehículos involucrados y se limpiaba la calzada.

Otro choque en el sur de Quito

La mañana de este 6 de octubre, una nueva emergencia se reportó al ECU 911, esta vez en el sur de Quito, en la intersección de las calles Ajaví y Yantzaza. El siniestro involucró a un bus y un taxi, que colisionaron causando heridas a una persona.

Según las imágenes difundidas por el ECU 911, el taxi presenta daños visibles en la parte frontal, especialmente del lado del conductor.

Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y miembros de la Policía Nacional, quienes gestionaron el tránsito y prestaron auxilio.

La vía fue cerrada temporalmente, provocando congestión vehicular en la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y mantener la prudencia al volante.

