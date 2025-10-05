En Tumbaco detienen a motorizados con armas de fuego

Al detenido se le encontró un fusil y un arma de fuego de fabricación artesanal

Este fin de semana se desplegaron varios operativos policiales en Tumbaco, parroquia ubicada al oriente de Quito, que dejaron dos hombres detenidos.

Uno de los casos ocurrió el 3 de octubre de 2025, durante una intervención conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas. El teniente Kléver Enríquez mencionó que la actitud sospechosa del individuo los alertó. El hombre intentó huir pero fue alcanzado al poco tiempo.

Al ser registrado, se le encontró un fusil y un arma de fuego de fabricación artesanal. El implicado fue puesto a órdenes de la autoridad competente, bajo la sospecha de tenencia ilegal de armas.

Ese mismo día, en otro punto de Tumbaco, en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector del Santa María, los uniformados ejecutaban operativos antidelincuenciales e identificaron una motocicleta reportada como robada.

El conductor, un ciudadano de nacionalidad extranjera, fue detenido y se le solicitó la documentación respectiva para iniciar el proceso legal. En su poder se encontraron herramientas y celulares.

Otro caso reciente en la zona

Un caso similar se registró el 30 de septiembre en Yaruquí, parroquia de Tumbaco. En esa intervención, la Policía detuvo a un motociclista que llevaba consigo dos pistolas, dos alimentadoras y un teléfono celular. El automotor fue retenido para investigaciones, mientras se indaga si el implicado estaría vinculado con robos a personas o a locales comerciales.

Los hallazgos se producen en un contexto de preocupación creciente por el uso de armas de fuego en delitos comunes en parroquias rurales de Quito, especialmente en Tumbaco, donde los reportes por asaltos armados se han incrementado, según la Policía.

Los detenidos permanecen bajo investigación, mientras las autoridades han asegurado que refuerzan los operativos y patrullajes en puntos estratégicos de la parroquia.

APREHENDIDO POR TENENCIA DE ARMA DE FUEGO



En Tumbaco del #DMQ el bloque logró la aprehensión de un ciudadano extranjero por el delito de porte y tenencia de arma de fuego a quien se le encontró dos armas de fuego entre ellas un fusil.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/IKNGo8MZCE — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) October 4, 2025

