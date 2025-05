Huecos, goteras y un techo caído: el Pabellón de las Artes se desbarata

Un techo colapsado, enormes goteras en salas y pasillos, fisuras en paredes y suelos, además del cierre al público de una sala y un auditorio, son parte de los estragos que ha dejado la temporada invernal en el Pabellón de las Artes (también conocido como Pabellón de las Naciones Unidas), ubicado dentro del parque El Arbolito.

El edificio fue construido en 2016 con motivo de la conferencia Hábitat III y, desde entonces, ha funcionado como un espacio cultural administrado por la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito.

En 2024, la Secretaría firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, para el uso del inmueble. Este acuerdo, vigente hasta el 15 de abril de 2026, no contemplaba asignación de recursos económicos, pero sí establecía que el Núcleo se haría cargo del mantenimiento preventivo.

“Previo a la firma del convenio, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizó una evaluación estructural del Pabellón y determinó que se encontraba en buenas condiciones. Nuestra responsabilidad, entonces, era únicamente el mantenimiento preventivo”, explicó Andros Quintanilla, titular del Núcleo de Pichincha, durante una asamblea abierta con los usuarios del espacio.

Entre 2021 y 2025, el Núcleo invirtió $85,000 en obras de mantenimiento. Sin embargo, los daños actuales superan ampliamente su presupuesto anual. “Entre las intervenciones urgentes está el cambio total del techo, así como la reparación de paredes y pisos”, detalló Quintanilla.

El Pabellón cuenta con trece espacios: dos salas de usos múltiples, una sala de danza, un auditorio, una sala de sonorización, una sala de artes visuales, una oficina, dos bodegas, una sala de coworking, baños, una sala de mediación para infancias y una cabina. Ha acogido 230 residencias artísticas y más de cien cursos. “Este es un espacio vital para colectivos, artistas y trabajadores de la cultura”, enfatizó Quintanilla.

En un encuentro con usuarios del pabellón, se definieron comisiones para buscar apoyo privado y estatal. Franklin Jacome

En busca de fondos para salvar el espacio

Acudir a la Secretaría de Cultura en busca de financiamiento no es una opción viable. “Nosotros no estamos habilitados para intervenir en infraestructura. El convenio interinstitucional claramente estipula que las obras de mantenimiento deben ser asumidas por el Núcleo, porque nosotros no tenemos esa competencia. ¿Suena absurdo, verdad? Pero así está diseñado el Estado”, explicó Martha Arízaga, directora de Fomento a la Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Secretaría.

Ante esta situación, el Núcleo ha lanzado una campaña en redes sociales para captar el interés de empresas privadas, fundaciones y otras entidades estatales con el fin de reunir fondos que permitan intervenir el edificio.

“Llevamos más de un año buscando convenios. Hemos estado cerca, pero aún no hemos podido concretar acuerdos. Por eso ahora estamos conformando comisiones para ampliar la búsqueda y rescatar el Pabellón, para que pueda seguir cumpliendo la importante función cultural que lleva a cabo en la ciudad”, concluyó Quintanilla.

En paralelo, el Núcleo ha conformado cuatro comisiones de trabajo con los artistas para ampliar su radio de acción y fortalecer la participación ciudadana. Estas comisiones no solo se enfocan en el levantamiento de fondos y la gestión interinstitucional, sino también en la transparencia de los procesos.

