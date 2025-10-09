Expreso
  Quito

Metro de Quito
El Metro de Quito modifica su horario de operación los fines de semana y feriados.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Horario Metro de Quito durante el feriado largo de octubre de 2025

El sistema de transporte público metropolitano en Quito, incluido el Metro, tendrá horarios especiales de operación

Debido al feriado por la Independencia de Guayaquil, que se extenderá hasta el domingo 12 de octubre de 2025, el sistema de transporte público metropolitano, incluido el Metro de Quito, tendrá horarios especiales de operación.

Te invitamos a leer: Hijo del excalde de Quito, Jorge Yunda, es declarado inocente

Desde este jueves 9 de octubre, el Metro inició su servicio a las 07:00, una hora y media después de su horario habitual, y cerrará a las 22:00. Este horario se repetirá el viernes 10 y el domingo 12 de octubre.

Ciclista Ruta Viva

Tragedia en la Ruta Viva: Ciclista muere atropellado en el primer día de feriado

El sábado 11, en cambio, el sistema de transporte subterráneo operará desde las 07:00 hasta las 23:00, ampliando una hora en la noche para prestar el servicio a la ciudadanía.

Ajustes en el Trolebús y la Ecovía

El transporte municipal terrestre también ajustará su operación con variación de frecuencias y unidades en circulación. Los corredores Trolebús y Ecovía funcionarán de la siguiente manera:

- Jueves 9 y sábado 11 de octubre: Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00

- Buses alimentadores: 06:00 a 21:30

- Unidades activas: 142 en total (51 Trolebús y 91 Ecovía)

  • Viernes 10 y domingo 12 de octubre: Trolebús y Ecovía: 06:00 a 20:00

  • Buses alimentadores: 06:00 a 20:30

  • Unidades activas: 103 en total (40 Trolebús y 63 Ecovía)

Durante los cuatro días de feriado, no estará operativo el circuito C2 Morán Valverde – El Labrador del Trolebús.

Recomendaciones a los usuarios

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito recordó a los ciudadanos que está prohibido abordar las unidades en estado etílico, y exhortó a seguir los canales oficiales para actualizaciones sobre el servicio.

Además, se pidió a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar en cuenta los horarios modificados y mantener el respeto hacia el personal de transporte.

