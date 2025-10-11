Expreso
operativo antidrogas en Quito
Operativo antinarcóticos en Quito deja tres detenidos y más de 9.800 dosis incautadascortesía Policía

Golpe al microtráfico en Quito: tres detenidos y droga incautada

Operativo en Quito desmantela punto de microtráfico y deja tres aprehendidos

La Policía Nacional del Ecuador informó que tres personas fueron aprehendidas por presunta tenencia y distribución de sustancias sujetas a fiscalización durante un operativo contra el microtráfico ejecutado en la ciudad de Quito.

¿Qué se encontró en el operativo?

Según el reporte oficial, durante la intervención —realizada por unidades especializadas en el control del microtráfico— se incautaron más de 9.800 dosis de droga, dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y una balanza utilizada presuntamente para el pesaje y fraccionamiento de los estupefacientes.

El operativo permitió desmantelar un punto de acopio y comercialización de droga, donde los paquetes se encontraban envueltos en fundas plásticas listas para su distribución. Los agentes antinarcóticos indicaron que el hallazgo evidencia una estructura organizada dedicada al expendio en pequeñas cantidades.

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras que las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia para las respectivas pericias.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar con los controles permanentes en diferentes sectores de la capital, con el objetivo de reducir los espacios del microtráfico y fortalecer la seguridad ciudadana.

