Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Quito vista panorámica
La reconocida revista británica Wanderlust Travel Magazine ha nominado a Quito como la Ciudad Más Deseada del MundoMATTHEW HERRERA

Quito busca conquistar el título de la Ciudad Más Deseada del Mundo 2025

Turismo mundial fija su mirada en Quito, nominada por Wanderlust Travel Magazine. Vota aquí 

La revista británica Wanderlust Travel Magazine ha nominado a Quito como la “Ciudad Más Deseada del Mundo” (Most Desirable City in the World), un reconocimiento que distingue a los destinos que cautivan a los viajeros por su autenticidad, cultura, sostenibilidad y experiencias únicas.

Le invitamos a que lea: Construcción en Guápulo sigue paralizada y sin respuestas claras sobre su futuro

Esta nominación coloca a la capital ecuatoriana en la élite del turismo mundial, junto a ciudades que son referencia global por su encanto, historia y compromiso con el turismo responsable.

Un reconocimiento que destaca la esencia de Quito

Miembros de mesa recibiendo capacitación en una delegación provincial del CNE para las elecciones 2025 en Ecuador.

Consulta Popular: ¿Cuáles son las multas por no capacitarse como miembro de mesa?

Leer más

La candidatura de Quito no es casualidad. Segun la revista, su centro histórico —el mejor conservado de América Latina—, su diversidad cultural, su gastronomía y la calidez de su gente son algunos de los atributos que seducen a miles de visitantes cada año.

Solo entre enero y agosto de 2025, más de 14.500 turistas británicos eligieron la capital ecuatoriana como destino, atraídos por su riqueza patrimonial, su mezcla entre lo tradicional y lo moderno, y su ubicación privilegiada en medio de los Andes.

La nominación de Wanderlust Travel Magazine, la revista de viajes más prestigiosa y longeva del Reino Unido, resalta el trabajo de Quito por posicionarse como un destino sostenible y vibrante, capaz de ofrecer experiencias auténticas a los viajeros del mundo.

¿Qué significa ser la Ciudad Más Deseada del Mundo?

El premio “Most Desirable City in the World” reconoce a las urbes que inspiran a los más de 200 mil lectores de Wanderlust, quienes votan por aquellos lugares que los motivan a viajar y descubrir nuevas culturas.

Obtener este galardón significaría para Quito una mayor visibilidad global, incremento de inversión turística y crecimiento en el número de visitantes internacionales, consolidando su posición como una ciudad líder en sostenibilidad, cultura y hospitalidad.

RELACIONADAS

Así puedes ayudar a que Quito gane

La votación está abierta hasta el 17 de octubre de 2025, y cualquier persona en el mundo puede participar.

  • Sigue estos pasos para apoyar a la capital ecuatoriana:

  • Ingresa al enlace oficial de votación: [Vota aquí por Quito].

  • Completa el formulario en todas las categorías.

  • En la categoría “Most Desirable City in the World”, selecciona Quito.

  • Envía tu voto y ¡listo!

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador vs México EN VIVO: La Tri a un punto de Corea del Sur y del ansiado Bombo 2

  2. CNE habilita 13 organizaciones para campaña sobre reducción de asambleístas

  3. UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot HOY | Hora y canales para ver EN VIVO las peleas

  4. Quito busca conquistar el título de la Ciudad Más Deseada del Mundo 2025

  5. ANT prohíbe uso de buses para movilizaciones y advierte sanciones a operadoras

LO MÁS VISTO

  1. Tres guayaquileñas conquistan Quito sin dejar atrás su esencia costeña

  2. El periodismo deportivo de luto: murió Gustavo Álvarez, reportero de radio y TV

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  4. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

  5. Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

Te recomendamos