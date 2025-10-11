Quito busca conquistar el título de la Ciudad Más Deseada del Mundo 2025

La reconocida revista británica Wanderlust Travel Magazine ha nominado a Quito como la Ciudad Más Deseada del Mundo

La revista británica Wanderlust Travel Magazine ha nominado a Quito como la “Ciudad Más Deseada del Mundo” (Most Desirable City in the World), un reconocimiento que distingue a los destinos que cautivan a los viajeros por su autenticidad, cultura, sostenibilidad y experiencias únicas.

Esta nominación coloca a la capital ecuatoriana en la élite del turismo mundial, junto a ciudades que son referencia global por su encanto, historia y compromiso con el turismo responsable.

Un reconocimiento que destaca la esencia de Quito

La candidatura de Quito no es casualidad. Segun la revista, su centro histórico —el mejor conservado de América Latina—, su diversidad cultural, su gastronomía y la calidez de su gente son algunos de los atributos que seducen a miles de visitantes cada año.

Solo entre enero y agosto de 2025, más de 14.500 turistas británicos eligieron la capital ecuatoriana como destino, atraídos por su riqueza patrimonial, su mezcla entre lo tradicional y lo moderno, y su ubicación privilegiada en medio de los Andes.

La nominación de Wanderlust Travel Magazine, la revista de viajes más prestigiosa y longeva del Reino Unido, resalta el trabajo de Quito por posicionarse como un destino sostenible y vibrante, capaz de ofrecer experiencias auténticas a los viajeros del mundo.

¿Qué significa ser la Ciudad Más Deseada del Mundo?

El premio “Most Desirable City in the World” reconoce a las urbes que inspiran a los más de 200 mil lectores de Wanderlust, quienes votan por aquellos lugares que los motivan a viajar y descubrir nuevas culturas.

Obtener este galardón significaría para Quito una mayor visibilidad global, incremento de inversión turística y crecimiento en el número de visitantes internacionales, consolidando su posición como una ciudad líder en sostenibilidad, cultura y hospitalidad.

Así puedes ayudar a que Quito gane

La votación está abierta hasta el 17 de octubre de 2025, y cualquier persona en el mundo puede participar.

Sigue estos pasos para apoyar a la capital ecuatoriana:

Ingresa al enlace oficial de votación: [Vota aquí por Quito].

Completa el formulario en todas las categorías.

En la categoría “Most Desirable City in the World”, selecciona Quito.

Envía tu voto y ¡listo!

