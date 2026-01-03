NBA: Russell Westbrook, el nuevo hombre récord con la camiseta de Sacramento Kings

El base estadounidense trascendió en la historia del baloncesto más importante del mundo con cifras importantes

En una jornada que quedará marcada por la historia individual por encima del resultado colectivo, Russell Westbrook se convirtió en el gran protagonista de la NBA pese a la abultada derrota de los Sacramento Kings ante los Phoenix Suns por 102 a 129.

Lea también: Moisés Caicedo, otro reconocimiento en Chelsea: Esto ganó el ecuatoriano (Video)

El conjunto de Arizona dominó el encuentro de principio a fin, imponiendo desde el primer cuarto un ritmo que los Kings no lograron descifrar en ningún momento, reflejando las profundas dificultades de un equipo que sigue sin encontrar su identidad ni la cohesión necesaria en la zona baja de la Conferencia Oeste.

En medio de este panorama adverso, Westbrook intentó liderar la resistencia de su equipo con una actuación sólida de 17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias en apenas 26 minutos de juego, pero su verdadero impacto trascendió las estadísticas de la noche para entrar de lleno en los libros de récords.

Russell Westbrook comparativa con Oscar Robertson. CORTESIA

Con su producción ofensiva en este partido, el base californiano alcanzó la cifra de 26.711 puntos en su trayectoria profesional, superando los 26.710 del mítico Oscar Robertson para convertirse oficialmente en el base con más puntos anotados en toda la historia de la liga.

No fue Cristiano, fue De Arrascaeta quien ahora superó a Messi ¿Qué ganó el uruguayo? Leer más

Este logro pone fin a una marca que se mantuvo intacta durante décadas y eleva simultáneamente a Westbrook a la decimoquinta posición entre los máximos anotadores de todos los tiempos en la NBA, sin distinción de posición.

De esta manera, el estadounidense cosechó dos hitos históricos en una sola velada, reafirmando un legado forjado a base de una producción constante que le asegura, sin lugar a dudas, un espacio de honor en el Salón de la Fama y entre las leyendas más grandes que han dirigido el juego en la duela.

La magnitud de esta hazaña se comprende mejor al considerar que el récord de Oscar Robertson, conocido como “The Big O”, se mantuvo vigente desde su retirada en 1974, estableciendo un estándar de excelencia que parecía inalcanzable para los jugadores de la posición de uno. Westbrook y Robertson comparten un vínculo histórico único, ya que ambos revolucionaron el rol del base al combinar la visión de juego con una capacidad reboteadora y anotadora sin precedentes.

Russell Westbrook, un récor que llegó tras un ascenso en su carrera

Para alcanzar esta cifra astronómica, Westbrook ha mantenido una regularidad asombrosa desde su debut en 2008, promediando más de 20 puntos por partido durante la mayor parte de sus temporadas y viviendo su punto álgido en la campaña 2016-17, donde se alzó con el MVP tras promediar un triple-doble.

Su ascenso al decimoquinto puesto de anotadores históricos lo sitúa ahora en la estela de figuras como Hakeem Olajuwon y Elvin Hayes, demostrando que su estilo de juego agresivo y su capacidad para atacar el aro han redefinido la longevidad y el impacto que un base puede tener en el baloncesto profesional.

WHY NOT 🗣️



Russell Westbrook is now the highest-scoring point guard in league history 🙌 pic.twitter.com/s5v4gwbuur — NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 3, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!