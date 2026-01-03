El luto y el dolor persigue a una familia en Buena Fe, Los Ríos

Pasaron solo 20 días para que una familia vuelva a vestirse de negro, para que el luto sea el anfitrión de su casa y para que el dolor por la pérdida de un ser querido vuelva a atravesar los sentimientos de una familia.

Al mediodía de este 3 de enero, en los exteriores del centro forense de Quevedo, los allegados de Ángel Eduardo Preciado Quiñónez, de 36 años, retiraban su cuerpo del anfiteatro para velarlo en Santo Domingo de los Tsáchilas y, posteriormente, darle el descanso eterno.

Para ellos fueron momentos difíciles el saber que les tocaba volver a vivir el sepelio de un ser querido. Preciado fue asesinado el pasado 2 de enero en la parroquia Patricia Pilar, zona rural del cantón Buena Fe. El fatídico hecho ocurrió en el sector 5 de la localidad, en una hacienda donde fue encontrado con varios disparos.

La escena fue escalofriante para sus familiares, quienes dijeron que no tenían la intención de denunciar el caso debido a que no confiaban en las autoridades de turno; confían en la justicia divina y referían que todo se lo dejaban “al Todopoderoso, que Él se encargue”.

Su hermano falleció apenas 20 días antes

Uno de sus hermanos refirió que no era justo lo que habían hecho a su pariente y, además, añadió: “los gatilleros se fueron dejando heridas a su cuñada y sobrina”, es decir, a la esposa e hija del fallecido. En medio de la tristeza por lo acontecido, recordaba el fallecimiento de su otro hermano, ocurrido hace 20 días, en un hecho que los dejó completamente consternados debido a que lo encontraron decapitado.

Los familiares indicaron que la muerte de Ángel podría ser una confusión, debido a que él hacía fletes y en 2017 lo inculparon en un hecho con el que no tuvo nada que ver. Además, refirieron que este problema se debe a grupos delincuenciales que, al parecer, tienen tomada la zona de Patricia Pilar, razón por la cual prefieren reservarse cualquier otro comentario.

Otra muerte ocurrió recientemente

Otra muerte se reportó la tarde de este 3 de enero de 2026, familiares de Fernando José Zambrano Intriago, de 24 años, le daban el último adiós en el cementerio de la localidad. Su muerte fue una de las primeras de 2026, ocurrida en el sector 9 de la parroquia Patricia Pilar. La víctima era conocida con el alias de “El Burro”, a quien, según la Policía, le propinaron varios impactos de arma de fuego en la cabeza y en el cuerpo, dejándolo sin vida al instante.

Los agentes especializados de Criminalística llegaron al lugar de los hechos para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer estos actos violentos. Fuentes policiales indicaron que, según las primeras investigaciones, todos estos eventos corresponderían a una disputa de poder entre bandas delincuenciales que operan en la zona. DV

