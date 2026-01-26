Gallera clandestina funcionaba a pocos metros de una escuela en el norte de Quito

Gallera clandestina operaba cerca de un establecimiento educativo en el norte de Quito y fue clausurada

Clausuran gallera clandestina que operaba cerca de un establecimiento educativo en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró este fin de semana una gallera clandestina que funcionaba en el sector de Bellavista de Calderón, al norte de Quito, a apenas 300 metros de una unidad educativa, lo que encendió las alertas de las autoridades por el riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

Le invitamos a que lea: Peajes urbanos en el Centro Histórico: la opción que evalúa el Municipio de Quito

Durante el operativo se identificó la presencia de alrededor de 60 personas y aproximadamente 50 gallos, los cuales se encontraban en condiciones precarias, con rastros visibles de sangre producto de las peleas, evidenciando prácticas de maltrato animal.

Intento de fuga y retención de los asistentes

Prisión preventiva para sospechoso del crimen del rapero Forty MC, en Quito Leer más

Al percatarse de la intervención de las autoridades, los asistentes intentaron evadir el control apagando las luces y la música del lugar. Posteriormente, aprovecharon la oscuridad para intentar huir y trasladar a los animales. Sin embargo, la acción fue frustrada por las Fuerzas Armadas, que lograron retener a las personas, asegurar el inmueble y permitir el cacheo de los presentes.

“Estas actividades no solo implican crueldad y sufrimiento para los animales, sino que además generan riesgos y normalizan escenarios de violencia en los barrios”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.

Segundo caso en 2026 y aumento de controles

Este es el segundo caso de gallera clandestina registrado en lo que va de 2026, luego de un operativo ejecutado el pasado 9 de enero en el sector San Juan de Calderón.

Como antecedente, durante 2025 la AMC inició 25 procedimientos sancionatorios por este tipo de prácticas, cifra que triplica los registros de 2024, lo que refleja el fortalecimiento de los controles municipales.

Multas y sanciones por peleas de gallos

De acuerdo con el Código Municipal, está prohibido criar, reproducir, entrenar o utilizar animales para peleas, así como organizar, promocionar o asistir a estos eventos, considerados infracciones muy graves.

Las sanciones para los responsables pueden alcanzar las 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 4.820 dólares .

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.