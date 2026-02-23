Fuga de gas en una casa del norte de Quito deja cinco personas intoxicadas

Equipos del Cuerpo de Bomberos llegaron para atender la emergencia.

Cinco personas resultaron intoxicadas la madrugada de este 23 de febrero de 2026 en Calderón, en el norte de Quito, tras una fuga de gas al interior de un departamento.

La alerta ingresó al sistema del ECU 911 a la 01:53, a través de la línea única para emergencias. La llamada advertía que varias personas presentaban síntomas de asfixia en la calle Progreso-Vencedores.

Desde la central se coordinó el despacho de unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, cuyos equipos confirmaron que el incidente se originó por una fuga de gas en un calefón en mal estado, detalló el ECU 911 en un comunicado.

El artefacto, instalado dentro del inmueble, habría provocado la acumulación de monóxido de carbono.

Atención a los cinco afectados

En el departamento se encontraban cinco personas, todas con síntomas de intoxicación por inhalación de este gas, que es altamente peligroso y difícil de detectar porque no tiene olor.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio y luego trasladaron a los afectados a diferentes casas de salud para una valoración más exhaustiva.

👨‍🚒 #EmergenciasUIO | Nuestro equipo atendió una emergencia de intoxicación por monóxido de carbono (fuga de gas doméstico), en el sector de Collas, norte de Quito.



🚑 Cinco personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de nuestros paramédicos con… pic.twitter.com/Wj1n2fTvVm — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 23, 2026

Recomendaciones para evitar incidentes

El uso inadecuado de un calefón puede convertirse en un riesgo silencioso dentro del hogar. Por eso, el Cuerpo de Bomberos de Quito insiste en tomar precauciones básicas para evitar emergencias:

Instala el calefón en el exterior de la vivienda o en un espacio con adecuada ventilación. Nunca en baños o áreas cerradas

Revisa periódicamente el estado del equipo y sus conexiones con un técnico calificado. Un mantenimiento a tiempo puede prevenir fugas y acumulación de gas

Ante cualquier olor extraño, mareo o sospecha de fuga, evacúa el lugar y llama de inmediato al 911

