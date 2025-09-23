Fuertes lluvias en Quito dejan deslizamientos, socavones y rescates de emergencia

El Inamhi advierte que las lluvias en Quito continuarán esta semana con menor intensidad

Producto de las intensas lluvias se formó un socavón entre las calles Monjas y Chaguar

Las fuertes lluvias que azotan la capital por tercer día consecutivo provocaron graves afectaciones en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito. La intensidad de las precipitaciones ocasionó deslizamientos, socavones y emergencias que obligaron a la activación de brigadas de rescate y equipos técnicos municipales.

Le invitamos a que lea: Aguacero en Quito: cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo

En la zona de la Mitad del Mundo, un deslizamiento de tierra impactó una vivienda y un vehículo, mientras que en San Antonio de Pichincha se formó un socavón de grandes dimensiones que obligó al cierre temporal de la vía. En otro punto de la ciudad, personal de socorro rescató a varias personas atrapadas en un vehículo dentro de un intercambiador inundado.

Balance de emergencias en Quito

Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas Leer más

La Secretaría de Seguridad informó que hasta la noche del lunes se contabilizaron 19 atenciones concluidas y 5 en proceso. Entre las principales acciones desplegadas se destacan:

Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas.

Uso de maquinaria pesada para habilitar calles y retirar material.

Retiro de árboles caídos y limpieza de escombros.

Evaluación de daños en viviendas y calles para activar planes de recuperación.

Verónica Cevallos, representante del GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha, informó a EXPRESO que desde el domingo 21 de septiembre se registraron lluvias intensas en la zona. Como consecuencia, una vivienda quedó completamente destruida en el sector de Cangahua. Además, una niña de 13 años fue arrastrada por la corriente, aunque afortunadamente solo sufrió heridas leves. Cevallos explicó que, en coordinación con el Municipio de Quito, se gestionó la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas. También detalló que varios barrios permanecen incomunicados debido a los deslizamientos de tierra.

Producto de las intensas lluvias se registraron deslizamientos de tierra en San Antonio de Pichincha, Mitad del Mundo Cortesía

Pronóstico del clima en Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias continuarán en los próximos días, aunque con menor intensidad respecto al fin de semana. El pronóstico para la semana del 22 al 25 de septiembre de 2025 es el siguiente:

Martes 23: lluvias aisladas con menor intensidad, aunque no se descartan precipitaciones moderadas.

Miércoles 24: baja probabilidad de lluvias, con presencia de cielos parcialmente nublados.

Jueves 25: posibilidad de nuevas precipitaciones por la incidencia de un frente frío.

#PronósticoPichincha | Martes 23/09: Cielo poco nuboso con incremento de nubosidad. En la tarde se esperan lluvias ocasionales aunque con menor intensidad a días anteriores 🌦🌧 Radiación UV entre Muy Alto y Extremadamente Alto☂🕶🧢🧴 pic.twitter.com/PV8WJgha4I — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 23, 2025

Autoridades piden precaución

El Municipio de Quito hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales, evitar circular por zonas de riesgo durante las lluvias intensas y reportar emergencias al 911.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.