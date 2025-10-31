Fuertes lluvias dejan ocho niños atrapados en buseta en Quito

Rescate en acción: bomberos ayudan a los niños atrapados y retiran el agua acumulada

Bomberos de Quito trabajan en el rescate de ocho menores y evacuación del agua en Conocoto.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó que este viernes 31 de octubre, las intensas lluvias provocaron la acumulación de agua en varios sectores de Conocoto, norte de la ciudad. El equipo de emergencias se encuentra desplegado en la zona, brindando asistencia a quienes resultaron afectados.

Agua acumulada causó emergencia en la buseta escolar

Entre los casos atendidos, se destaca la evacuación de ocho niños que quedaron atrapados dentro de una buseta, la cual quedó inmovilizada por la creciente acumulación de agua. Además, los bomberos ejecutan trabajos para drenar el agua acumulada y asegurar que las áreas afectadas queden en condiciones seguras para los vecinos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta indicando que, al mediodía de este viernes, se registraban lluvias con tormentas dispersas en el norte y centro de la Sierra, así como en el centro y sur de la Amazonía, y que se espera que continúen en las próximas horas.

Lluvias en Quito continuarán

Para los próximos seis días, el pronóstico prevé lluvias variables, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad en:

Sierra: especialmente en las tardes, con posibilidad de granizo puntual.

Amazonía y parte de la Costa: lluvias por la noche y madrugada.

Norte e interior de la Costa: precipitaciones dispersas.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.60 ⚠️| Próximos 6 días 🌤️🌧️⛈️Lluvias variables + tormentas y ráfagas

Mayor probabilidad:

•Sierra

•Parte de Amazonía

•Norte e interior de Costa

Horarios clave

•Sierra: tardes (granizo puntual)

•Amazonía y Costa: noche y madrugada pic.twitter.com/BRfWPd1a9W — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) October 30, 2025

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo, evitar zonas propensas a inundaciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia ante posibles situaciones de riesgo.

