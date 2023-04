La delimitación fronteriza que existe entre los municipios de Quito y Rumiñahui impide, por un lado, la ejecución de obras, y por otro ocasiona que esporádicos trabajos que se realizan queden a medio hacer.

Ese es el caso de la calle San Pedro de Taboada, situada en el barrio Dean Bajo, sector Conocoto, en el suroriente de Quito.

Esta vía tiene dos carriles y atraviesa la quebrada Calicanto, que es el límite entre los dos cantones en mención. El carril en sentido este-oeste corresponde a la jurisdicción de Rumiñahui, mientras que el otro es parte de Quito.

Luis Vásconez vive en el sector desde hace 30 años y cuenta que estos límites son los que han dificultado la intervención y reparación de la calle, de la quebrada que está carcomiéndose y reduciendo la vía a un carril y medio, por parte de las autoridades de las dos administraciones.

“No se sabe a dónde mismo pertenecemos y cuando se hace un trámite para que hagan algún arreglo nos chocamos con que no es su jurisdicción. Estas son obras favorables, emergentes, pero deben hacerse completas y no a medias porque el otro pedazo le pertenece a otro alcalde. Al final hay que apoyarse entre municipios porque ambos trabajan por el bien de la gente”, añade el hombre.

Desde la administración zonal Los Chillos, Carlos Baldeón, ingeniero a cargo de la obra, ratificó que los trabajos que empezaron hace pocos días en el Dean Bajo permitirán recuperar la carretera que está resumiendo por la quebrada, pero será una intervención incompleta que estará a expensas del otro Cabildo para entregarla a satisfacción de la ciudadanía.

Neutro. En barrios donde no existe claridad de jurisdicción quien interviene en ocasiones es la Prefectura, dice la gente Karina Defas

“El puente se va a ensanchar a nueve metros y se asfaltarán 700 metros, pero solo un carril de la vía, el que pertenece a Quito. Lastimosamente las condiciones jurisdiccionales señalan eso y el otro carril estará a cargo de Rumiñahui, para cuando ellos decidan intervenir”, acotó el funcionario.

Al respecto, Aracely Chicaiza, otra residente que vive en el límite, un poco más hacia el sur, expresó su inconformidad y dijo sentirse perdida ante estas limitaciones.

“Deberían ponerse de acuerdo entre alcaldías para ejecutar obras en los barrios de los límites porque acá también necesitamos atención y nos hemos quedado en el limbo. Acá no llegan por no meterse en esos líos de a quién mismo le corresponde, cuando hacer un acuerdo o una alianza solventaría todo. Al final los que pagamos somos nosotros, el pueblo”, añadió.

Las obras a medias no solo es por falta de voluntad sino porque algo más hay detrás. Nosotros esperamos que acaben un adoquinado y pese a eso ya pagamos impuestos

Patricia Oña - Habitante del lado de Rumiñahui



A más de la ausencia o presencia de obras inconclusas, Chicaiza también comenta que la falta de buses es otro malestar que enfrentan en el barrio La Salle, debido a que las unidades que pasaban por ahí pertenecían a una cooperativa de Rumiñahui y se les prohibió la circulación por el espacio quiteño.

“Nos quitaron las unidades y ahora para coger un bus que nos saque a Quito tenemos que caminar a paso rápido unos 15 minutos, porque por la calle Panzaleo, que es otra división entre los dos cantones, sí pasan los buses que llegan desde Sangolquí. Ese trajín les toca hacer a los estudiantes también. Es un lío completo”, agregó.

Desde el Cabildo de Rumiñahui, Javier Muñoz, director de obras, mencionó que en la calle San Pedro de Taboada solamente podrán intervenir 200 metros, sobre el carril que les corresponde y que el resto quedará a la espera de la nueva administración.

“Son límites especiales y los proyectos casi no se acercan hasta allá porque no hay algo necesario o urgente. Empezaremos cuando Quito concluya para no afectar el tráfico. Esto es un tema de autoridades, de firma de convenios, acuerdos e incluso la Prefectura también podría intervenir en esos puntos”, finalizó.