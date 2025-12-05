Feriado 5 de diciembre: ¿qué hacer en Quito gratis o barato? Actividades culturales

Las celebraciones por las fiestas de fundación de Quito continúan este 5 de diciembre de 2025 con una variada agenda que destaca la riqueza cultural y gastronómica de la ciudad.

Desde temprano, los espacios públicos se llenan de sabores, música y actividades pensadas para todo público.

Hasta las 16:00, la Plaza Chica, en el pasaje Espejo y la calle Guayaquil, acoge la Feria de Dulces Tradicionales. Los visitantes pueden disfrutar y adquirir golosinas típicas que forman parte del patrimonio culinario quiteño, elaboradas por manos locales que preservan recetas ancestrales.

Cangrejada Quiteña en La Mariscal

Desde las 11:00, la avenida Amazonas, entre José Calama y Wilson, se convierte en el punto de encuentro para los amantes del cangrejo.

La Cangrejada Quiteña La Mariscal reúne a restaurantes emblemáticos especializados en este plato, que, aunque originario de la costa ecuatoriana, ha ganado popularidad entre los capitalinos.

La jornada promete una fusión de sabores y un ambiente festivo ideal para compartir en familia.

El Amazonazo encenderá la noche

El tradicional Amazonazo se iniciará a las 18:00 en la intersección de las calles Veintimilla y Amazonas. Esta noche de celebración hará bailar a la ciudad al ritmo de las melodías características de las Fiestas de Quito.

Entre los artistas invitados está la orquesta La Familia, que promete poner a vibrar a los asistentes con su repertorio festivo.

Festival Sal Quiteña 2025: el chocho como protagonista

El Festival Sal Quiteña 2025 abre sus puertas este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, hasta las 20:30, en el Centro de Eventos Bicentenario. Este año, la atención se centra en el chocho, un producto tradicional de la Sierra que inspira propuestas creativas de 60 expositores del sector gastronómico, entre restaurantes, huecas, cafeterías, reposterías y representantes de la industria agroalimentaria.

Además de experiencias culinarias, el evento contará con música en vivo y espacios dedicados a las nuevas tendencias gastronómicas que fortalecen la identidad culinaria quiteña.

Otra opción son los museos de la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) que abren sus puertas con una tarifa especial de un dólar, una invitación ideal para quienes buscan redescubrir la capital a través del arte, la historia y experiencias educativas únicas.

