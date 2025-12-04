Expreso
  Quito

La chiva se volcó en la av. Naciones Unidas y dejó seis heridos. Los afectados celebraban por fiestas de Quito.
La chiva se volcó en la av. Naciones Unidas y dejó seis heridos. Los afectados celebraban por fiestas de Quito.

Volcamiento de una chiva deja seis heridos durante fiestas de Quito

La chiva se volcó en la av. Naciones Unidas y dejó seis heridos, durante la celebración de las fiestas de Quito

El ECU 911 informó que a las 20:28 de este 4 de diciembre de 2025 una chiva quiteña se volcó, cuando el vehículo circulaba por las avenidas Naciones Unidas y 10 de agosto, con varias personas a bordo, quienes celebraban por las fiestas de Quito.

Según el servicio de emergencia, seis personas resultaron heridas y recibieron atención médica prehospitalaria por parte de los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Los bomberos y los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron el paso sobre la av. Naciones Unidas, a la altura del paso a desnivel del trolebús. En el sitio, la estructura de la chiva, conocida como carroza, cayó hacia la avenida y quedó detenida en el carril en sentido oriente - occidente.

Se recomienda tomar vías alternas

Las autoridades no informaron sobre las causas del accidente vial. Aparentemente, la estructura no estaba asegurada al vehículo, por lo que se habría desprendido y se precipitó sobre el asfalto en la zona donde se curva desde la av. Naciones Unidas hacia la av. 10 de Agosto.

El accidente de tránsito se registra a horas de que la ciudad comience a disfrutar del feriado por los 491 años Fundación de Quito, cuyo asueto se iniciará el viernes 5 y concluirá el domingo 7 de diciembre.

El ECU 911 recomendó tomar como rutas alternas la av. Amazonas, 10 de Agosto y América. Además, hizo un llamado a conducir con precaución.

