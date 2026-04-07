La Feria Internacional del Libro de Quito ya tiene fecha y precio de entrada

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La Secretaría de Cultura del Municipio de Quito confirmó que la Feria del Libro no se realizará este año, aclarando que no es por falta de voluntad ni de recursos. Tras el anuncio, el Viceministerio de Cultura aseguró que el evento sí se hará, ahora bajo la organización de la Cámara del Libro.

Tras la decisión del Municipio de Quito de no organizar este año la Feria Internacional del Libro debido a las reformas al Cootad, el Viceministerio de Cultura anunció que sí llevará adelante el evento.

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Este 7 de abril de 2026, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, junto con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ofrecieron más detalles del encuentro.

El evento se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito, con jornadas que irán de 10:00 a 20:00.

Contrario a lo que ocurría desde que el Municipio organizaba la FIL-Q, este año la entrada tendrá un costo de un dólar.

La programación incluirá presentaciones de libros, conferencias, conversatorios y actividades pensadas especialmente para niños y jóvenes, además de espacios más técnicos para quienes forman parte del sector.

Se espera la asistencia de unas 45.000 personas, según las autoridades.

Mesas de trabajo con los distintos actores

Para garantizar la participación de varios sectores, Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro detalló que este 7 y 8 de abril arrancan mesas de trabajo con actores del ecosistema del libro, editores, libreros, traductores, bibliotecarios, y también con la Casa de la Cultura.

La idea es armar un Comité de Acompañamiento que evite una programación cerrada y apueste por diversidad, tanto cultural como territorial.

Sobre la infraestructura, se utilizará el Pabellón Simón Bolívar, el Auditorio Las Caras, dedicado al público infantil, y al menos cuatro auditorios adicionales para talleres y encuentros especializados.

Un nuevo frente entre el Municipio y el Gobierno

El 25 de marzo, la Secretaría de Cultura del Municipio confirmó oficialmente que el evento no se realizará este año. En un comunicado, la entidad aseguró que la decisión no responde a falta de voluntad, ni a problemas de gestión o financiamiento.

Según el Cabildo, la causa directa es la entrada en vigencia, el pasado 23 de febrero, de la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, que redefine los criterios de inversión para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

De acuerdo con el Municipio, la normativa, específicamente el artículo 198.2, restringe el uso de recursos en partidas como “Espectáculos Culturales y Sociales”, lo que impediría ejecutar eventos de gran magnitud como la FILQ, pese a que el proyecto contaba con un presupuesto aprobado de $ 416.262.

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