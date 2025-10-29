¿Fan de la colada morada? Cuatro días para saborearla en el sur de Quito

El encuentro se realizará del 30 de octubre al 4 de noviembre

El Colada Fest 2025 se podrá disfrutar durante cuatro días en el sur de Quito.

La Colada Fest 2025 llega este año a la Plaza Cívica Eloy Alfaro, sur de Quito, convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan de la colada morada, las guaguas de pan y la calidez de la gente quiteña.

El evento se desarrollará del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2025, con una agenda que mezcla gastronomía, arte y cultura popular.

Desde las 08:30 hasta las 20:30, más de 45 emprendedores locales ofrecerán sus mejores preparaciones: coladas moradas elaboradas con recetas familiares que resisten el paso del tiempo, guaguas de pan decoradas a mano y una selección de platos típicos que van desde la fritada y el hornado hasta el yahuarlocro y el caldo de gallina.

Concurso que premiará a la mejor colada morada

Uno de los momentos más esperados será el Concurso Interparroquial de Colada Morada y Guaguas de Pan, en el que participarán representantes de las nueve parroquias del sur: Lloa, Chilibulo, La Argelia, Ferroviaria, Solanda, La Magdalena, La Mena, San Bartolo y Chimbacalle.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre, mientras que la semifinal se desarrollará el 31 de octubre y la gran final el 1 de noviembre, premiando a los tres mejores exponentes de la tradición.

Un espacio para compartir en familia

En la feria también habrá artesanos con productos hechos a mano, desde bisutería y textiles hasta adornos tradicionales, y un programa artístico que promete llenar de vida la plaza, con grupos de danza folklórica, ballets tradicionales, bastoneras, bandas y orquestas municipales.

Según el Municipio, el encuentro tiene un objetivo claro: impulsar la economía local y apoyar a los pequeños emprendedores del sur de Quito, quienes han recibido capacitación y acompañamiento para fortalecer sus negocios.

