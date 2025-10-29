Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Colada morada
El Colada Fest 2025 se podrá disfrutar durante cuatro días en el sur de Quito.Canva

¿Fan de la colada morada? Cuatro días para saborearla en el sur de Quito

El encuentro se realizará del 30 de octubre al 4 de noviembre 

La Colada Fest 2025 llega este año a la Plaza Cívica Eloy Alfaro, sur de Quito, convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan de la colada morada, las guaguas de pan y la calidez de la gente quiteña. 

Te invitamos a leer: Robos, acoso y paradas en mal estado: Corredor Norte de Quito será fiscalizado

El evento se desarrollará del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2025, con una agenda que mezcla gastronomía, arte y cultura popular.

Pabel Muñoz

Nuevo programa municipal busca reducir el hambre y la pobreza en Quito

Leer más

Desde las 08:30 hasta las 20:30, más de 45 emprendedores locales ofrecerán sus mejores preparaciones: coladas moradas elaboradas con recetas familiares que resisten el paso del tiempo, guaguas de pan decoradas a mano y una selección de platos típicos que van desde la fritada y el hornado hasta el yahuarlocro y el caldo de gallina.

Concurso que premiará a la mejor colada morada 

Uno de los momentos más esperados será el Concurso Interparroquial de Colada Morada y Guaguas de Pan, en el que participarán representantes de las nueve parroquias del sur: Lloa, Chilibulo, La Argelia, Ferroviaria, Solanda, La Magdalena, La Mena, San Bartolo y Chimbacalle. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre, mientras que la semifinal se desarrollará el 31 de octubre y la gran final el 1 de noviembre, premiando a los tres mejores exponentes de la tradición.

Un espacio para compartir en familia 

En la feria también habrá artesanos con productos hechos a mano, desde bisutería y textiles hasta adornos tradicionales, y un programa artístico que promete llenar de vida la plaza, con grupos de danza folklórica, ballets tradicionales, bastoneras, bandas y orquestas municipales.

RELACIONADAS

Según el Municipio, el encuentro tiene un objetivo claro: impulsar la economía local y apoyar a los pequeños emprendedores del sur de Quito, quienes han recibido capacitación y acompañamiento para fortalecer sus negocios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Leones FC vs Guayaquil City: horarios y dónde ver en vivo la definición de la Serie B

  2. Enfermedades raras: denuncian falta de medicinas pese a compras centralizadas

  3. Jorge Escala: “Propuesta de Noboa busca privatizar el IESS y afecta a los afiliados”

  4. Durán celebró 123 años con pedaleo y aventura junto al grupo Zombies Cyclists

  5. ¿Fan de la colada morada? Cuatro días para saborearla en el sur de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

  3. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  4. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  5. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

Te recomendamos