Fallas en red de Chillogallo dejan sin agua a varios sectores del sur de Quito

Vecinos del sur de Quito denuncian nuevos cortes de agua sin previo aviso.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó este sábado que se produjo una obstrucción en la tubería matriz del sector Chillogallo Alto, lo que ocasionó el corte del servicio de agua potable en varias parroquias del sur de Quito.

En estos barrios de Quito no hay agua

Según el comunicado oficial, el inconveniente afecta a los sectores Turubamba, Guamaní y Quitumbe, así como a los barrios Franco Méndez, La Bretaña, Girasoles y Alianza Solidaria. Epmaps aseguró que sus equipos técnicos están trabajando en la desobstrucción de la tubería y que el servicio se restablecerá paulatinamente durante la tarde.

Sin embargo, en redes sociales se multiplicaron las quejas de los moradores, quienes aseguran que es el segundo fin de semana consecutivo que se suspende el suministro de agua sin previo aviso.

Vecinos de Guamaní y Quitumbe denunciaron que no hubo abastecimiento alternativo mediante tanqueros, y reclamaron que las interrupciones reiteradas afectan sus actividades diarias.

“Otra vez sin agua y nadie avisa. No hay tanqueros, no hay comunicación. Ya pasó lo mismo la semana pasada”, escribió una vecina del sector Girasoles en una publicación que generó decenas de comentarios de apoyo.

No hay agua al sur de Quito Sector el Conde Barrio Alianza Solidaria, toda la semana emos pasados con cortes, ya es hora que den solución a este problema. — Ruth Veronica (@verokiiss) November 8, 2025

Los residentes piden a Epmaps que mejore su comunicación y planificación para evitar afectaciones a miles de familias que dependen del servicio durante los fines de semana.

Mientras tanto, la empresa municipal indicó que mantendrá los trabajos técnicos en la red matriz de Chillogallo Alto hasta garantizar la restitución completa del servicio.

