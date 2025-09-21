Explosión en piscina de la CDP en Quito: investigan las causas del estallido

Los techos y ventanas de la estructura en donde funciona la psicina quedaron destruidos.

Tras la explosión ocurrida la tarde del 20 de septiembre de 2025 en la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), ubicada en el sector de La Jipijapa, en el norte de Quito, un equipo especializado en Materiales Peligrosos e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos (CBQ) mantiene activas las investigaciones para establecer qué provocó el estallido.

Según información del CBQ, la explosión se originó en una de las calderas utilizadas para climatizar el agua de la piscina. Debido a la emergencia, una persona sufrió heridas cortantes y recibió atención prehospitalaria en el sitio. Además, otras siete personas fueron evacuadas.

Al sitio llegó un equipo del grupo de Materiales Peligrosos e Investigación de Incendios del CBQ para realizar las primeras inspecciones y análisis técnicos. Su labor se centra en establecer con precisión qué provocó la explosión, si hubo una falla mecánica, una mala manipulación o algún otro factor externo que comprometiera la seguridad de las instalaciones.

Activación de protocolos y reubicación temporal

Poco después del incidente, la Concentración Deportiva de Pichincha emitió un comunicado en su cuenta de X, en el que confirmó la activación de sus protocolos internos de seguridad. También señaló que se coordinó de forma inmediata con los organismos de respuesta para atender la emergencia.

Como medida de precaución, las actividades en la piscina fueron suspendidas y los deportistas que entrenan en ese espacio serán reubicados temporalmente en otras instalaciones, con el fin de mantener la continuidad en los entrenamientos sin poner en riesgo la seguridad de los atletas y entrenadores.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la piscina ni cuál será el destino temporal de los entrenamientos. Las autoridades continúan evaluando el estado de las instalaciones y no se descarta una revisión completa del sistema de calderas.

🧑🏻‍🚒 #EmergenciasUIO | Atendemos una emergencia por una explosión de una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha en el sector de La Jipijapa, norte de Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada con heridas… pic.twitter.com/StjChASltm — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 20, 2025

