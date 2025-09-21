Dos explosiones y un incendio movilizaron a los bomberos de Quito

La caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha, en el sector de la Jipijapa, explotó

Un incendio estructural afectó a una vivienda en el sector del Mayorista, en el sur de Quito.

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025 se tornó crítica para los equipos de emergencia de la capital. Tres incidentes, ocurridos en distintos sectores de Quito, activaron a los cuerpos de socorro y dejaron al menos tres personas afectadas, una de ellas con heridas por deflagración de LGP y otra con síntomas de intoxicación por humo.

El primer suceso se reportó en el sector de La Bota, en el norte de la ciudad, donde se produjo una deflagración, es decir, una combustión rápida que ocurre cuando hay una fuga de gas en un espacio cerrado y se enciende con una chispa o fuente de calor.

Una persona resultó afectada y recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos. Según técnicos, este tipo de emergencias suelen prevenirse con revisiones periódicas a las instalaciones de gas domésticas.

Explosión de la caldera en una piscina

Poco después, pasadas las 17:30, otra emergencia fue reportada en el sector de La Jipijapa, también en el norte. Esta vez, la explosión de una caldera en la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha dejó a una persona con heridas cortantes.

Además, siete personas fueron evacuadas de manera preventiva. Al sitio llegaron equipos especializados en materiales peligrosos e investigación de incendios para determinar las causas del estallido.

El tercer incidente se registró en el sur de la ciudad, en el sector del Mayorista. Un incendio estructural en una vivienda movilizó a los bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran.

Una persona fue atendida por intoxicación debido a la inhalación de humo. Las labores de ventilación y remoción de escombros continuaron entrada la noche.

Tras estos incidentes, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la necesidad de actuar con rapidez y llamar al 911 ante cualquier señal de emergencia.

🧑🏻‍🚒 #EmergenciasUIO | Atendemos una emergencia por una explosión de una caldera de la piscina de la Concentración Deportiva de Pichincha en el sector de La Jipijapa, norte de Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada con heridas… pic.twitter.com/StjChASltm — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 20, 2025

