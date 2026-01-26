Excursión terminó en emergencia: rescatan a seis personas en el Rucu Pichincha

Bomberos de Quito ejecutaron un operativo nocturno bajo lluvia y baja visibilidad para poner a salvo a seis excursionistas

El Cuerpo de Bomberos de Quito realizó un operativo nocturno en el Teleférico para poner a salvo a seis personas expuestas al frío extremo.

Seis personas quedaron expuestas al intenso frío en el sector del Teleférico, ubicado en las faldas del volcán Rucu Pichincha, en la zona conocida como Las Pirámides. El hecho ocurrió la noche del domingo 25 de enero.

Una persona con inicios de hipotermia

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quito recibió una alerta y desplegó un equipo de rescate hasta el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a las seis personas en estado de conmoción. Según el informe preliminar, una de ellas presentaba síntomas iniciales de hipotermia, por lo que fue evacuada de inmediato y trasladada a un centro de salud.

“El personal encontró a una persona con principios de hipotermia, quien fue evaluada y estabilizada en el sitio”, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Posteriormente, se realizó un descenso controlado debido a la lluvia y a la baja visibilidad propia del horario nocturno, garantizando la seguridad de todo el grupo.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía realizar excursiones a la montaña únicamente en horarios de la mañana, verificar previamente las condiciones climáticas y utilizar equipo adecuado.

⛰️ #RescateEnMontaña | La noche de ayer, realizamos un rescate en montaña en la parte alta del Teleférico, en el sector de Lloa, donde seis personas quedaron expuestas a condiciones climáticas adversas mientras descendían desde el sector conocido como Las Pirámides.



🧑🏻‍🚒 Al llegar… pic.twitter.com/AujRK9JVMd — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 26, 2026

Hay más casos de personas extraviadas en el Ruco

Este no es un hecho aislado. El pasado lunes 3 de noviembre de 2025, el Cuerpo de Bomberos ejecutó el rescate exitoso de cinco excursionistas que se extraviaron en la parte alta del volcán Rucu Pichincha, uno de los destinos más visitados por turistas y deportistas, especialmente durante los feriados en la capital.

personal especializado del Grupo de Rescate en Montaña se movilizó de inmediato hacia el sitio. A pesar de la oscuridad, el clima frío y las condiciones del terreno, los rescatistas iniciaron el ascenso para ubicar a los excursionistas.

“Tras una ardua búsqueda, logramos localizarlos. Se trataba de cinco personas que se encontraban desorientadas y sin posibilidad de descender por sus propios medios”, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito en sus redes oficiales.

Rucu Pichincha

El Rucu Pichincha es un imponente volcán apagado de 4.696 metros sobre el nivel del mar, ubicado a pocos minutos de Quito, Ecuador. Es uno de los destinos favoritos para el senderismo de media montaña, gracias a sus paisajes andinos y vistas espectaculares de la ciudad. El acceso más común es a través del Teleférico de Quito, desde donde inicia una caminata exigente pero gratificante, con una duración aproximada de 5 a 7 horas ida y vuelta.

