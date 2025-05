Estudiante armado detenido en Quito: esto se sabe tras la pelea violenta

La situación jurídica de un joven de 18 años, detenido por portar un arma de fuego en el sector de Itchimbía, centro-norte de Quito, fue resuelta la mañana de este lunes en la Unidad de Flagrancia, ubicada en la avenida Patria. El caso, que causó preocupación en la comunidad, se mantiene bajo investigación.

Una riña entre estudiantes

El incidente ocurrió el lunes 19 de mayo, cuando una patrulla de la Policía Nacional realizaba un recorrido preventivo por la zona. Durante su ronda, los agentes fueron alertados por los vecinos sobre una pelea entre varios estudiantes que tenía lugar en la vía pública. Al intervenir para separar a los involucrados y restaurar el orden, los uniformados detectaron una actitud sospechosa en uno de los jóvenes presentes.

Rolando Molina, comandante subrogante del Distrito Manuela Sáenz informó que uno de los adolescentes intentaba ocultar un objeto voluminoso bajo la basta del pantalón. Al proceder con la revisión, los agentes hallaron un revólver cargado con seis municiones. Aunque el arma no había sido disparada, su simple tenencia activó los protocolos legales correspondientes. El joven, identificado como mayor de edad, fue detenido en el sitio y trasladado a la Unidad de Flagrancia para iniciar el proceso penal por presunta tenencia ilegal de armas.

Durante la audiencia celebrada este lunes, la Fiscalía presentó el informe preliminar del caso, que incluía la incautación del revólver y el testimonio de los agentes intervinientes. Sin embargo, tras valorar los elementos, el fiscal de turno decidió no formular cargos en contra del detenido. La razón de esta decisión no fue detallada públicamente, aunque se presume que existen elementos pendientes de verificación o que la procedencia del arma no ha sido completamente determinada.

¿Qué pasó en la Fiscalía?

Ante la decisión del fiscal, el juez a cargo de la diligencia ordenó la liberación inmediata del joven. Asimismo, dispuso que el caso permanezca en etapa de indagación previa, lo que significa que la investigación continúa y podrían presentarse cargos más adelante si se obtienen pruebas adicionales.

La Policía Nacional, por su parte, reiteró que los controles preventivos continuarán en todo el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en sectores donde se registra alta presencia estudiantil. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita identificar situaciones de riesgo o presencia de armas en espacios públicos.

El porte de armas sin la debida autorización es un delito sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador. Aunque en este caso no se presentaron cargos de manera inmediata, el proceso judicial aún no se ha cerrado, y las diligencias de investigación continuarán en los próximos días.

