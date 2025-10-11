Universidad Central del Ecuador aplaza el inicio de clases en octubre 2025

La Universidad Central del Ecuador anunció el aplazamiento del inicio del ciclo académico 2025-2026

La Universidad Central del Ecuador informó sobre el cambio en el calendario académico.

La Universidad Central del Ecuador (UCE) anunció oficialmente el aplazamiento del inicio del período académico al 20 de octubre de 2025, en lugar del 13 como estaba previsto originalmente. Esta medida se toma en respuesta a los recientes acontecimientos que han generado conmoción en el país.

La decisión fue comunicada por el Rector, en uso de sus atribuciones conforme al Estatuto Universitario y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), con el objetivo de garantizar un inicio de clases seguro y ordenado para toda la Comunidad Centralina.

Estado de excepción y solicitudes internas motivaron la decisión

Una de las principales razones para posponer el inicio del ciclo académico es la vigencia del estado de excepción en 12 provincias del Ecuador, incluida Pichincha, donde se encuentra la sede principal de la UCE. Esta medida de excepción ha sido decretada por el Gobierno Nacional en respuesta a la situación social y política actual.

Además, tanto el Foro de Decanos de la Universidad Central como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE-UCE Quito) solicitaron formalmente aplazar el inicio del semestre, con el fin de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

