Vuelven los vuelos directos Quito–Ciudad de México: conoce todos los detalles

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito ampliará su red de destinos internacionales con el regreso de Aeroméxico, que reanuda sus vuelos directos hacia Ciudad de México a partir del 23 de marzo de 2026. La aerolínea mexicana operará cuatro frecuencias semanales, y los boletos ya están disponibles en su portal oficial.

Los vuelos serán realizados con modernas aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 166 pasajeros, ofreciendo una experiencia más eficiente y cómoda.

Mayor conectividad para Ecuador y la región

Con esta reactivación, Quito fortalece su posición como uno de los principales centros aéreos de Sudamérica, facilitando conexiones hacia más de 100 destinos nacionales e internacionales a través de la red de Aeroméxico. Desde Ciudad de México, los pasajeros podrán enlazar con ciudades como Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Querétaro, Huatulco y Oaxaca, además de importantes metrópolis internacionales como Montreal, Toronto, Ámsterdam, Londres, Madrid, París, Roma, Tokio y Seúl.

El presidente y director general de Quiport, Ramón Miró, destacó la importancia del anuncio para el desarrollo económico y turístico de la capital:

“Estamos muy contentos de que se reanuden los vuelos con Aeroméxico hacia este destino tan atractivo y con alta demanda, tanto por turismo como por negocios. Este regreso consolida a Quito como un punto clave en la red aérea regional y nos permite seguir ampliando la oferta para quienes viajan desde y hacia nuestro país.”

Una ruta clave para el turismo y los negocios

Por su parte, José Zapata, vicepresidente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y América Latina de Aeroméxico, celebró el retorno de la aerolínea al país:

“Nos sentimos muy contentos de poder regresar a Quito, un destino en el que aterrizamos por primera vez en 2013. Estamos seguros de que la reactivación de vuelos entre México y Ecuador será muy benéfica para nuestros clientes de ambos países. Con un itinerario los días lunes, martes, jueves y sábado desde Quito, los pasajeros podrán conectar fácilmente con cualquiera de los 100 destinos que ofrece Aeroméxico en su red.”

