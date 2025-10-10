En Quito, secuestradores pedían $ 50.000 para liberar a las víctimas

Según la Policía, las víctimas fueron secuestradas en una entidad financiera

Las víctimas fueron resctadas a salvo y se reencontraron con sus familiares.

Dos personas que permanecían secuestradas en el norte de Quito fueron rescatadas por unidades especiales de la Policía Nacional. Las víctimas fueron encontradas en una vivienda de tres pisos en el sector de San José de Morán, en Calderón, tras varias horas de seguimiento y rastreo técnico.

Según la Policía, el caso se activó el 9 de octubre de 2025 a través de una llamada de emergencia que alertó a los uniformados sobre un presunto secuestro extorsivo en una entidad financiera.

La denuncia movilizó a los equipos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), que iniciaron un operativo coordinado para dar con el paradero de las víctimas.

Las exigencias de los captores para el pago

La institución detalló que los captores exigían 50.000 dólares a cambio de liberar a las víctimas. Como parte de la extorsión, enviaban fotos y videos para presionar el pago del rescate.

Mediante el rastreo de coordenadas y otras labores de inteligencia, los agentes ubicaron el sitio donde se encontraban las personas, en una casa de color blanco, de tres pisos en Calderón.

Una vez que se confirmó el punto, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron liberar a las dos personas secuestradas sin que se reportaran heridos.

Durante la intervención, se aprehendieron a tres hombres implicados en el delito. Entre los indicios se encontró un vehículo, teléfonos celulares y otros elementos relacionados con el hecho, informó la Policía Nacional.

FLAGRANCIA //



