Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Deslizamiento en La Mica deja sin agua a 6 parroquias del sur de Quito.
Imagen referencial. Según la Epmaps, el servicio se reanudará la tarde de este 22 de septiembre de 2025.CANVA

Cortes de agua afectan a ocho sectores de Quito este lunes 22 de septiembre

Entre los barrios sin el servicio están San Carlos y parte de Mirasierra, en Alangasí

Varias zonas del Distrito Metropolitano de Quito registraron interrupciones en el servicio de agua potable este 22 de septiembre de 2025, debido a obras de mantenimiento, instalación de equipos y daños en la red de distribución. 

Te invitamos a leer: Crimen organizado: ¿están protegidas las instituciones municipales de Quito?

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó en sus redes sociales que los cortes son temporales y el servicio será restablecido durante la tarde.

Atención movilidad humana Quito

Quito inaugura la Casa Sin Fronteras: un espacio para migrantes y refugiados

Leer más

Uno de los sectores afectados es el valle de Los Chillos, donde se ejecuta el Plan de Adquisición de Generadores Eléctricos. Como parte de los trabajos, personal operativo instaló un nuevo generador en Mirasierra, que abastece a la parroquia de Alangasí. 

Debido a ello, el servicio está suspendido en el barrio San Carlos y parte de Mirasierra, aunque se espera que el agua regrese de forma paulatina en el transcurso de este 22 de septiembre.

En el noroccidente de Quito, la parroquia de Nanegalito también sufrió cortes por el bajo caudal de la vertiente Quingam, en el sector de Santa Elena. Esta situación obligó a detener el suministro en Santa Elena y San Vicente. Según Epmaps, el líquido se restablecerá en las próximas horas.

Asimismo, en el sur de la ciudad, un daño mayor afectó a los habitantes de Chillogallo, donde la rotura de una tubería matriz de 10 pulgadas provocó  el corte del servicio en Pacaritaclla, Rucullacta, Intillacta y Tambollacta.

Otros cortes el 19 de septiembre

Estos cortes se suman a los registrados el pasado 19 de septiembre, cuando se reportaron al menos tres interrupciones más. En Nayón, al nororiente, una tubería en la red matriz se rompió en la calle Joaquín Lalana, afectando a las urbanizaciones Huertos de Nayón y Prados de Tanda.

En el norte de Quito, una fuga en una tubería matriz en Poceano Alto, en la parroquia de Cotocollao, también obligó a suspender el servicio. 

RELACIONADAS

Mientras tanto, en el Centro Histórico, trabajos de cambio de válvulas e hidrantes en la calle Ríos dejaron sin agua a los sectores de El Sena, Tola Baja, La Loma, La Tola, San Marcos y San Blas.

Finalmente, en Pomasqui, una rotura en la tubería principal en el sector Las Tolas dejó sin servicio al barrio La Pampa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Habrá clases normales en Quito la semana del 22 al 16 de septiembre?

  2. Cortes de agua afectan a ocho sectores de Quito este lunes 22 de septiembre

  3. La capacidad portuaria de Ecuador aún tiene espacio para crecer

  4. El supertifón Ragasa, mayor tormenta del año, amenaza a varios países

  5. Imbabura, el centro de las protestas durante el paro nacional de septiembre 2025

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional septiembre 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos