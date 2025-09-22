Cortes de agua afectan a ocho sectores de Quito este lunes 22 de septiembre

Entre los barrios sin el servicio están San Carlos y parte de Mirasierra, en Alangasí

Imagen referencial. Según la Epmaps, el servicio se reanudará la tarde de este 22 de septiembre de 2025.

Varias zonas del Distrito Metropolitano de Quito registraron interrupciones en el servicio de agua potable este 22 de septiembre de 2025, debido a obras de mantenimiento, instalación de equipos y daños en la red de distribución.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó en sus redes sociales que los cortes son temporales y el servicio será restablecido durante la tarde.

Uno de los sectores afectados es el valle de Los Chillos, donde se ejecuta el Plan de Adquisición de Generadores Eléctricos. Como parte de los trabajos, personal operativo instaló un nuevo generador en Mirasierra, que abastece a la parroquia de Alangasí.

Debido a ello, el servicio está suspendido en el barrio San Carlos y parte de Mirasierra, aunque se espera que el agua regrese de forma paulatina en el transcurso de este 22 de septiembre.

En el noroccidente de Quito, la parroquia de Nanegalito también sufrió cortes por el bajo caudal de la vertiente Quingam, en el sector de Santa Elena. Esta situación obligó a detener el suministro en Santa Elena y San Vicente. Según Epmaps, el líquido se restablecerá en las próximas horas.

Asimismo, en el sur de la ciudad, un daño mayor afectó a los habitantes de Chillogallo, donde la rotura de una tubería matriz de 10 pulgadas provocó el corte del servicio en Pacaritaclla, Rucullacta, Intillacta y Tambollacta.

Otros cortes el 19 de septiembre

Estos cortes se suman a los registrados el pasado 19 de septiembre, cuando se reportaron al menos tres interrupciones más. En Nayón, al nororiente, una tubería en la red matriz se rompió en la calle Joaquín Lalana, afectando a las urbanizaciones Huertos de Nayón y Prados de Tanda.

En el norte de Quito, una fuga en una tubería matriz en Poceano Alto, en la parroquia de Cotocollao, también obligó a suspender el servicio.

Mientras tanto, en el Centro Histórico, trabajos de cambio de válvulas e hidrantes en la calle Ríos dejaron sin agua a los sectores de El Sena, Tola Baja, La Loma, La Tola, San Marcos y San Blas.

Finalmente, en Pomasqui, una rotura en la tubería principal en el sector Las Tolas dejó sin servicio al barrio La Pampa.

