Cortes de agua afectan a Conocoto y Cumbayá este 31 de enero

EPMAPS informó que una rotura en la red matriz y un corte eléctrico provocaron la suspensión temporal del agua potable

Barrios de Conocoto y Cumbayá registran interrupciones en el suministro de agua potable.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) informó sobre cortes temporales del servicio de agua potable en varios sectores de Quito este viernes 31 de enero, debido a una rotura en la red matriz en Conocoto y a un corte eléctrico que afecta el tanque San Francisco Alto, en Cumbayá.

Le invitamos a que lea: ¿Buscas qué hacer en Quito? Escape rooms y salas para liberar estrés son tendencia

Rotura en red matriz afecta a Conocoto y sectores del Valle

Según el comunicado oficial, se produjo una rotura en una red matriz de 2 pulgadas en la parroquia Conocoto, lo que obligó a suspender el servicio de agua potable en múltiples barrios del Valle de Los Chillos y zonas aledañas.

Diez años de cárcel por abuso sexual infantil en Quito, confirma la Fiscalía Leer más

Los sectores afectados son:

Eucaliptos, Balcón del Valle, San Juanito, Salvador Celi, Miravalle, Alta Vista, San Francisco, Collacoto, Obrero Independiente, Eloy Alfaro de Puengasí, Portal del Valle, Edén del Valle, Planada, Arboleda, Patrimonio Familiar, Alma Lojana, 1ro de Mayo, Arellano Portilla, Cuscungo, Madrigal, Jardín del Valle, Bolívar Rodríguez y Orquídeas.

EPMAPS indicó que las cuadrillas técnicas ya se encuentran trabajando en la reparación y que el servicio se restablecerá de forma paulatina durante la tarde.

Corte eléctrico provoca suspensión del servicio en Cumbayá

En un segundo comunicado, la entidad informó que un corte eléctrico afectó el nivel del tanque San Francisco Alto, ubicado en la parroquia Cumbayá, lo que ocasionó la interrupción del servicio de agua potable.

Los sectores afectados en esta zona son:

San Juan Alto de Cumbayá, Santa Rosa y San Patricio.

De acuerdo con EPMAPS, el restablecimiento del servicio está previsto de manera progresiva durante la noche de este viernes.

Recomendaciones a la ciudadanía

La empresa municipal recomendó a la ciudadanía hacer un uso responsable del agua almacenada mientras se normaliza el servicio y mantenerse informada a través de los canales oficiales de EPMAPS y del Municipio de Quito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.