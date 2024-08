Quito: Consolidar zonas urbanas, la clave para frenar el crecimiento al valle

En solo doce años, la población de Tumbaco pasó de 49.866 a 79.109, según el censo del INEC de 2022, con un aumento de 29.243 personas, es decir, un incremento del 59%. Ese total representa una cantidad similar a la que hay en parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, como Quitumbe o El Condado.

Esta tendencia de crecimiento a zonas del valle como Tumbaco, Cumbayá, Puembo o Nayón no es nueva y varios factores han influido. El urbanista y profesor universitario Hernán Orbea Trávez señala que el costo del suelo y la facilidad de obtener permisos de construcción ha empujado a los promotores a levantar edificaciones en estos sectores.

En contraste con la zona consolidada, existe más dificultad para construir debido a que hay sitios patrimoniales, también porque estos procesos ocasionan molestias y los trámites para obtener permisos son más engorrosos.

Además, la construcción de la Ruta Viva en 2012, que conduce al aeropuerto de Quito, influyó para que se genere una mayor presión inmobiliaria en este valle.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido a la par con la ampliación de servicios como agua potable, vías o transporte. En la administración de Lorena Brito como presidenta del GAD de Tumbaco, en 2014, se desarrolló el plan de ordenamiento territorial. Allí se identificó que al menos el 80% de las vías eran de tierra. Se trabajó en ello y, según dice Brito, eso también fue un impulso para que se levanten nuevas edificaciones.

Falta de alcantarillado

Otro de los grandes problemas en toda la parroquia, que está conformada por otras ocho con más de 222.000 habitantes en total, es el alcantarillado. Brito señala que en 2001, cuando solo en Tumbaco había 38.248 pobladores, según el censo de ese año del INEC, este servicio apenas era suficiente para ese número. Pero en 2010, cuando la población pasó a 49.866, el sistema de alcantarillado colapsó.

Desde ese año se empezaron a realizar estudios para construir un nuevo sistema. Finalmente hubo un avance y está previsto que este 2024 se concluya un proyecto que, de acuerdo con el Municipio de Quito, beneficiará a 127.000 habitantes.

La carencia de estos servicios no ha impedido que cada vez más personas se trasladen al valle de Tumbaco y la tendencia se mantendrá.

Crecimiento acelerado

Orbea señala que estas zonas han crecido en torno al 7% u 8% anual, mientras que la ciudad consolidada lo ha hecho al 2,2% o 2,23%. “Si no se altera esa tendencia, fácilmente tendremos entre 700.000 u 800.000 personas buscando ubicarse en estos lugares en los próximos 20 años”, sostiene.

Alrededor del parque central de Cumbayá hay decenas de negocios. Foto: Franklin Jácome

El inconveniente es que la brecha en cuanto a acceso de servicios se marcará aún más y no se logrará una interconexión con el Distrito. Lo ideal, agrega, es que de un 100%, solo el 20% vaya al valle y el resto se quede en la zona urbana consolidada.

De su parte, John Dunn, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), señala que la expectativa de crecimiento, sobre todo en Tumbaco y en Puembo, que en 12 años creció un 31%, es más grande que en Cumbayá, en donde al menos el 90% de su territorio ya está ocupado.

El especialista menciona que al ser zonas que se han expandido sin una correcta planificación, la infraestructura es la misma al menos desde hace 20 años y no es suficiente para todos lo pobladores.

Si bien con el reciente Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) se busca contener el crecimiento expansivo hacia esas zonas, para Dunn es necesario desarrollar un interés por otros lugares del Distrito que hoy por hoy están despoblados y deteriorados, como La Mariscal o la av. 10 de Agosto.

“El crecimiento urbano debería ir enfocado en motivar a las personas para que se queden en las zonas ya consolidadas y que cuentan con infraestructura”, dice.

Orbea Trávez también resalta la necesidad de que estos incentivos no pasen solo por el no cobro de tasas o impuestos, que significativamente no resultan importantes en las inversiones, sino que existan productos financieros que sean atractivos, con tasas que generen interés tanto en los promotores inmobiliarios como en la ciudadanía.

