Conflicto sentimental termina en ataque: Fiscalía detiene a cuatro personas en Quito

Cuatro personas son procesadas por la tentativa de asesinato de un joven en Turubamba.

Cuatro jóvenes fueron detenidos y cumplen prisión preventiva tras ser señalados como responsables de un intento de asesinato en un parque de Turubamba, al sur de Quito.

Un conflicto sentimental sería la causa del ataque

La víctima, un joven que logró escapar en su motocicleta, recibió un disparo y fue trasladado de emergencia al Hospital Enrique Garcés, donde los médicos lograron salvarle la vida.

Según la Fiscalía, la Policía recopiló evidencia de las cámaras de seguridad del sector, que captaron a los sospechosos huyendo en un vehículo blanco. El automóvil fue localizado en el barrio Caminos de Libertad, conducido por Carlos, quien fue el primero en ser detenido. Kevin, señalado como quien habría disparado, fue aprehendido posteriormente.

La víctima también identificó a Yorman, como el autor intelectual del ataque, motivado, según él, por un conflicto sentimental ocurrido días antes. John completó el grupo de detenidos.

Además de la versión de la víctima, la Fiscalía presentó una pericia de residuos de disparo y el testimonio de un amigo del joven, quien también identificó a los sospechosos como los agresores que los interceptaron en el parque. La instrucción fiscal tendrá un plazo de treinta días.

Contexto legal del caso

El caso se investiga como un intento de asesinato. La ley establece que, aunque el objetivo era quitarle la vida a la víctima, el hecho no se consumó porque él logró sobrevivir.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto se considera tentativa de asesinato, lo que significa que los responsables siguen enfrentando consecuencias legales pese a que el crimen no se concretó.

