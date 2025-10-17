Asalto en bus hacia el aeropuerto de Quito genera alarma en Tumbaco

Pasajeros denunciaron haber sido víctimas de un robo en un bus que se dirigía al Aeropuerto Mariscal Sucre.

Referencia. Un nuevo asalto se registró en un bus que se dirigía al Aeropuerto Mariscal Sucre.

Usuarios del transporte público denunciaron haber sido víctimas de un asalto la mañana de este viernes 17 de octubre de 2025 en el valle de Tumbaco, al oriente de Quito. El hecho ocurrió alrededor de las 06:20, cuando una unidad que se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre fue interceptada por delincuentes en el sector conocido como La Hormigonera.

Usuarios denuncian robos en el transporte público del valle de Tumbaco

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía Nacional del Distrito Tumbaco, los antisociales habrían abordado la unidad como pasajeros y, en cuestión de minutos, procedieron a intimidar a los ocupantes para despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, hasta el mediodía de este viernes no se habían presentado denuncias formales sobre el hecho.

Vecinos y usuarios del transporte público expresaron su preocupación ante la creciente inseguridad en las rutas que conectan Tumbaco, Cumbayá y el Aeropuerto Mariscal Sucre. “Necesitamos mayor presencia policial, sobre todo en las primeras horas del día, cuando muchos trabajadores viajan hacia Quito o Tababela”, comentó un residente del sector.

Frente a estos reclamos, la Policía informó que mantiene operativos de control permanente en las vías del valle, desde El Quinche hasta Cumbayá. Solo en la última semana —según el reporte oficial— se han ejecutado 146 operativos de control y se ha detenido a 13 personas por diferentes delitos.

La Policía ejecuta 146 operativos, pero moradores piden mayor vigilancia

#URGENTE

Otra unidad de transporte público es asaltada.

Usuarios denuncian haber sido víctimas de robo en una unidad de transporte público que se dirigía al Aeropuerto Mariscal Sucre de #Quito . El hecho ocurrió a las 06:20 de este Viernes, 17 de Octubre de 2025. pic.twitter.com/r43kfRT9oK — Tumbaco Informado (@TumbacoI) October 17, 2025

Aun así, los moradores piden reforzar los patrullajes y mejorar la vigilancia en los puntos considerados críticos, como La Morita, La Hormigonera y los alrededores de la Ruta Viva, para evitar nuevos robos a pasajeros y conductores del transporte público.

