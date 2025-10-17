¿Quién es el notario 19 de Quito detenido por presunta falsificación documental?

La Fiscalía investiga al notario de Quito, Camilo Salinas Zamora, quien fue detenido en un bus interprovincial

El notario Camilo Salinas Zamora fue detenido en un bus interprovincial, durante varios allanamientos en donde la Fiscalía se incautó fajos de dólares, celulares y documentos.

La Fiscalía inició una investigación previa en contra del notario 19 de Quito, Camilo Orlando Salinas Zamora, por su presunta participación en el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. Como parte de las indagaciones, el Ministerio Público y la Policía realizaron cinco allanamientos y detuvo al funcionario en un bus interprovincial.

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario titular de la Notaría 19 de Quito fue capturado la mañana del jueves 16 de octubre de 2025 en Babahoyo, provincia de Los Ríos, cuando viajaba en la unidad de transporte.

¿Quién es el notario detenido?

Salinas Zamora es abogado, graduado en la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Se especializó en Derecho Notarial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y obtuvo una licenciatura en Administración de empresas en la Universidad SEK en 2023, según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).

La Notaría 19 del cantón Quito suspendió la atención al público el jueves, tras la aprehensión de Salinas. Sin embargo, la institución jurídica señaló, en su página de Facebook, que no abrirá sus oficinas "debido a trámites administrativos".

Conaie niega financiamiento del paro por minería ilegal y critica al Gobierno Leer más

#AHORA | #Pichincha: en el marco de una investigación previa por #FalsificaciónYUsoDoloso de documento falso, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador efectúan 5 allanamientos. En #Babahoyo se detuvo al Notario 19 del cantón #Quito, Camilo S. Z., quien viajaba en un bus interprovincial. pic.twitter.com/UXl0mw6xZh — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 16, 2025

Caso Assange: pide 20 años a su presunto espía en embajada de Ecuador en Londres Leer más

La entidad ofreció, en un mensaje, que este sábado 18 sí atenderá desde las 10:00 hasta las 15:00. Pero el anuncio generó comentarios en la misma plataforma, en donde los usuarios expresaban sus dudas sobre si se reanudará el servicio por la detención del notario.

Fiscalía formulará cargos contra el notario de Quito

La información disponible en el Sistema Judicial señala que el notario Salinas Zamora enfrenta un "juicio penal de acción pública por falsificación de firmas", cuya causa está a cargo de la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria.

El sospechoso fue convocado por la jueza María de los Ángeles Montalvo a la audiencia de formulación de cargos, que debía realizarse a las 23:30 de ayer.

El notario Salinas debía comparecer junto a José Coronel Zamora y Richard Coque Tonato, quienes también fueron detenidos durante los allanamientos, en donde la Fiscalía se incautó teléfonos, computadores, fajos de dólares y documentos.

Al tratarse de una investigación previa, los detalles del caso son reservados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!