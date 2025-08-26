Clausuran chifa en el norte de Quito por cucarachas y falta de higiene en la cocina

Inspección reveló plagas y productos en mal estado en un chifa al norte de Quito

Cucarachas, refrigeradoras oxidadas y alimentos mal almacenados fueron parte de las irregularidades encontradas en un restaurante de comida asiática (chifa) ubicado en la parroquia de Cotocollao, al norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con Quito Turismo, el Cuerpo de Agentes de Control y la Policía Nacional, procedió a la clausura inmediata del establecimiento por representar un riesgo para la salud pública.

Inspección reveló plagas y productos en mal estado

Durante el operativo de control, los técnicos verificaron que en la cocina del local, detrás de los congeladores donde se almacenaban mariscos y otros productos, había varias cucarachas sobre las paredes y el piso. Además, la refrigeración de los alimentos no cumplía con las condiciones sanitarias mínimas.

El líder zonal de la AMC en La Delicia, Ángelo Poma, detalló que “el área general de preparación de alimentos estaba completamente sucia, las refrigeradoras tenían óxido y se encontraron productos colocados directamente en el suelo”.

Riesgo para la salud de los consumidores

La presencia de cucarachas en áreas de manipulación de alimentos constituye un grave riesgo sanitario. Estos insectos pueden transportar bacterias, parásitos y agentes contaminantes que se adhieren a los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales.

Ante estas evidencias, Quito Turismo emitió el informe técnico que dio paso al cierre del restaurante y al inicio del procedimiento sancionatorio.

Multas para locales que incumplen normas sanitarias

De acuerdo con el Código Municipal, los establecimientos turísticos y de alimentos que incumplen las normas de higiene y calidad pueden ser sancionados con multas que van desde $ 1 000 hasta 2 500 dólares, además de la clausura temporal o definitiva del negocio.

La Agencia Metropolitana de Control ha intensificado sus operativos para garantizar la seguridad alimentaria en la capital. En 2024 se clausuraron nueve restaurantes por problemas de salubridad.

En lo que va de 2025, ya se han cerrado 27 establecimientos, de los cuales cuatro eran chifas, lo que refleja un incremento de intervenciones para proteger la salud de los consumidores quiteños.

