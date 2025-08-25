Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

droga incautada en Quito
Policía incauta más de 13.000 dosis de cocaína líquida en agencia de courier en Quito.cortesía Policía

Agencia de mensajería en Quito es usada para enviar cocaína al extranjero

Tráfico de drogas: Detectan cocaína líquida en courier con destino España

La Policía Nacional  informó este lunes sobre la incautación de 13.580 dosis de cocaína líquida en una agencia de courier de Quito, como parte de las operaciones para combatir el tráfico internacional de drogas.

Le invitamos a que lea: Contratos municipales paralizados en Quito generan retrasos y pérdidas económicas

Según el reporte oficial, los agentes detectaron una encomienda sospechosa destinada a España, la cual fue sometida a inspección. Durante la revisión, los canes antidrogas hallaron varias botellas de plástico con un líquido color crema, etiquetadas como productos naturales, que en realidad contenían cocaína en estado líquido.

incendio estructural en Cumbayá

Quito en alerta por incendio en el Ilaló y emergencia en vivienda de Cumbayá

Leer más

La droga incautada tiene un valor estimado en el mercado ilegal de aproximadamente 63.400 dólares. Las autoridades enfatizaron que este operativo forma parte de un esfuerzo continuo para frenar el envío de sustancias ilícitas al extranjero y reforzar la seguridad en Quito.

RELACIONADAS

Avanzan las investigaciones

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de esta red de tráfico y evitar futuras tentativas de envío de drogas por agencias de mensajería.

En paralelo, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, las autoridades interceptaron otra encomienda destinada al Reino Unido, que contenía 02 cajas con tubos metálicos ocultando una sustancia compacta de color blanco. Esta incautación arrojó 9.780 dosis, equivalentes a un valor aproximado de 45.700 dólares en el mercado ilegal.

Las operaciones se enmarcan en los esfuerzos permanentes de la Policía Ecuador para frenar la circulación de drogas hacia otros países y reforzar la seguridad en puntos estratégicos de transporte y correo internacional.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Claudio Spinelli, el goleador de IDV se revaloriza

  2. Alcalde de Cuenca prohíbe publicidad del proyecto Loma Larga

  3. Agencia de mensajería en Quito es usada para enviar cocaína al extranjero

  4. De La Canchita a la gloria: Astillero FC clasifica a Copa Ecuador 2026

  5. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de dragado?

LO MÁS VISTO

  1. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  2. ¿Quién era Tommy Wright, fundador de la corporación Favorita?

  3. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  4. Falleció la asambleísta del correísmo Mariuxi Sánchez Sarango

  5. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

Te recomendamos