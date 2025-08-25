Agencia de mensajería en Quito es usada para enviar cocaína al extranjero

Policía incauta más de 13.000 dosis de cocaína líquida en agencia de courier en Quito.

La Policía Nacional informó este lunes sobre la incautación de 13.580 dosis de cocaína líquida en una agencia de courier de Quito, como parte de las operaciones para combatir el tráfico internacional de drogas.

Según el reporte oficial, los agentes detectaron una encomienda sospechosa destinada a España, la cual fue sometida a inspección. Durante la revisión, los canes antidrogas hallaron varias botellas de plástico con un líquido color crema, etiquetadas como productos naturales, que en realidad contenían cocaína en estado líquido.

La droga incautada tiene un valor estimado en el mercado ilegal de aproximadamente 63.400 dólares. Las autoridades enfatizaron que este operativo forma parte de un esfuerzo continuo para frenar el envío de sustancias ilícitas al extranjero y reforzar la seguridad en Quito.

Avanzan las investigaciones

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de esta red de tráfico y evitar futuras tentativas de envío de drogas por agencias de mensajería.

En paralelo, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, las autoridades interceptaron otra encomienda destinada al Reino Unido, que contenía 02 cajas con tubos metálicos ocultando una sustancia compacta de color blanco. Esta incautación arrojó 9.780 dosis, equivalentes a un valor aproximado de 45.700 dólares en el mercado ilegal.

Las operaciones se enmarcan en los esfuerzos permanentes de la Policía Ecuador para frenar la circulación de drogas hacia otros países y reforzar la seguridad en puntos estratégicos de transporte y correo internacional.

