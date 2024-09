En La Roldós, en Quito, vecinos viven en zozobra por los ataques armados

Los empleados de un taller de motocicletas aún recogían, la mañana del 21 de septiembre los vidrios rotos de los ventanales de una peluquería que funcionaba junto a su negocio, en el sector La Roldós, del noroccidente de Quito.

A ese lugar, la noche del 20 de septiembre, sujetos armados ingresaron y atacaron a quienes estaban en el interior. En total, murieron cinco personas: cuatro en el sitio y una, la dueña del negocio, al llegar al hospital Pablo Arturo Suárez.

Los policías que custodiaban la zona en espera de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos fueron increpados por los familiares de las víctimas, según consta en un informe preliminar del Distrito La Delicia, al que EXPRESO tuvo acceso.

En el escrito se precisa que algunos reclamaban: “todo esto es culpa de ustedes. Sabían que los querían matar y no hicieron nada”.

Y fue en ese momento que allegados de la propietaria habrían ingresado a la fuerza al local, para sacar su cuerpo, subirlo al balde de una camioneta policial y exigir que la trasladaran a una casa de salud, que fue donde falleció.

Moradores mencionaron que las víctimas se habrían refugiado en la peluquería porque supuestamente otros sujetos los perseguían. Los victimarios, al parecer, estaban en un vehículo plomo y aguardaron cerca del local por varios minutos. Luego, se acercaron y comenzó el tiroteo en la zona.

Ataque. Cuatro de las víctimas murieron en el sitio y la otra, la dueña de la peluquería, al llegar al hospital al que fue trasladada.

Una residente, quien se identificó como Mercedes, comentó que a las 21:40 del 20 de septiembre escuchó diez disparos y salió a ver qué pasaba. “Vimos como tres muertos. No sabíamos por qué los asesinaron”.

El temor prevalece en el vecindario

La lugareña expresó que en la zona hay temor, porque ya es el tercer atentado que ocurre en peluquerías de la avenida N-85, una artería vial de La Roldós.

En este sector hay decenas de locales comerciales. Sus dueños puntualizaron que cierran las puertas antes de las 21:00, porque el sitio se vuelve peligroso. Expertos en delincuencia organizada, consultados por EXPRESO, coinciden que -en sectores como La Roldós- el miedo es utilizado como una herramienta de control, como parte de una estrategia para dominar territorios.

Entre el 1 de enero y el 18 de agosto de este 2024, el circuito La Roldós refleja cero casos de robos, en comparación a los 87 reportados en 2023 durante el mismo período.

Policía. Ayer, los uniformados recorrieron el lugar. Es el tercer atentado en el mismo sector, dicen los moradores. GUSTAVO GUAMAN

La autoridad hace un llamado a denunciar

El fiscal César Peña, quien hizo parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), enfatiza que la posible falta de denuncias, especialmente en zonas dominadas por grupos de delincuencia organizada, está estrechamente vinculada al miedo.

El funcionario sostiene que las bandas delincuenciales, además de cometer robos, asaltos, secuestros y extorsiones, logran controlar los territorios a través de la intimidación, lo que conlleva a que las víctimas, temiendo represalias, opten por no alertar a las autoridades.

Peña menciona que en muchos casos, las víctimas colaterales de estos crímenes suelen ser personas que colaboraron con la policía o la fiscalía.

Nelson Yépez, experto en seguridad, añade que el miedo se convierte en una herramienta clave, con la que las bandas buscan mantener el control. Para él, que no existan robos evidenciaría que, como parte de los objetivos de los criminales, estaría evitar que se cometan robos o asaltos en el propio territorio, para no atraer la atención de la policía.

Sin embargo, aclara que eso no quiere decir que no existan situaciones ilícitas. Explica que la gente puede ver armas, secuestros y otros delitos graves, pero no denuncia porque teme por su vida y la de su familia.

Según Peña, los grupos de delincuencia organizada estructuran células que dominan sectores específicos. Este control territorial les permitiría perpetrar diferentes delitos sin ser denunciados. El operador de justicia subraya la importancia de que las instituciones como la Policía, Fiscalía y las autoridades locales trabajen de manera coordinada para desmantelar estas estructuras criminales y restablecer el orden en las zonas afectadas.

Análisis de los sitios que son un blanco del crimen

Nelson Yépez enfatiza que no se debe descartar, durante las investigaciones, que este haya sido un sitio de encuentro para criminales, pues menciona que las peluquerías y salas de tatuajes son a menudo puntos de reunión de estas bandas, lo que eventualmente provoca enfrentamientos y masacres cuando otros grupos intentan tomar el control del territorio.

El especialista menciona que los sicarios utilizados en estos enfrentamientos suelen ser personas que sirven como “carne de cañón”, es decir, individuos de bajo nivel dentro de la organización, quienes son enviados a realizar los asesinatos. Estos gatilleros, frecuentemente con ropa sencilla y en condiciones precarias, son manipulados por los líderes de las organizaciones criminales para llevar a cabo estas operaciones.

Para Peña, una de las principales dificultades en la lucha contra el crimen organizado es que estas estructuras están cada vez más sofisticadas. No solo controlan sectores específicos, sino que también están organizadas de tal manera que protegen a sus líderes y minimizan la exposición de sus operaciones. Las bandas más poderosas cuentan con una jerarquía bien definida, lo que les permite mantener su poder.

Yépez añade que los delincuentes que lideran estas bandas ya no son el tipo de criminal común. Ahora, debido a los ingresos masivos generados por el narcotráfico, estos individuos están mucho más preparados, tanto en términos de organización como de visión a largo plazo. Estas organizaciones reclutan a delincuentes menores, como arranchadores y carteristas, para usarlos en operaciones más grandes.

