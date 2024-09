Descontaminación de ríos: Municipio busca consensos para cumplir con sentencia

El alcalde Pabel Muñoz mantuvo reuniones con la viceministra de Agua, María Luisa Cruz, y representantes de colectivos sociales para analizar una agenda de trabajo y llegar a consensos para la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre la descontaminación de ríos.

Para este proceso, Muñoz planteó dos mesas de trabajo adicionales. Una para analizar de manera técnica, económica y jurídica la aplicación del dictamen de la CC y la otra sobre una estrategia de descontaminación de los afluentes.

En la reunión, que se realizó el 19 de septiembre, el alcalde explicó que se trata de procesos complejos, a mediano y largo plazo, que requieren de inversión.

Por ejemplo, para construir una Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) son necesarios estudios de factibilidad, luego ingresar al sistema de contratación y finalmente la ejecución. La inversión para 22 plantas, que son las que prevé construir el Municipio, es de $ 900 millones y tomará 17 años.

Solo para la PTAR de Tumbaco, según el Cabildo, se requieren $ 75 millones y ya hay financiamiento de la CAF, sin embargo, dijo Muñoz, hay que hacer estudios para ingresar a los procesos de contratación.

En 2022, la Corte Constitucional determinó que el río Monjas es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene que “respetarse integralmente su existencia”.

Además, declaró que el Municipio de Quito vulneró sus derechos y, entre medidas de reparación, dispuso la definición y ejecución de una política pública y la expedición de una ordenanza “verde-azul”.

Río Machángara, sujeto de derechos

En julio pasado, 36 colectivos celebraron la decisión de un Tribunal que concedió la acción de protección que solicitaron para el río Machángara, afectado por una severa contaminación.

En primera instancia, el Tribunal dispuso que el Municipio deberá trabajar junto a la sociedad civil en la recuperación del río. La sentencia reconoció al Machángara como sujeto de derechos, responsabilizó al Cabildo por su omisión en el control y falta de tratamiento de las aguas residuales, y le ordenó diseñar y ejecutar un plan específico para limpiarlo.

El Cabildo decidió apelar la decisión pero, según el alcalde, no fue porque no estén de acuerdo con el concepto de sanear el río, sino porque no coinciden con la vía.

